Phương Trinh Jolie tiết lộ về nguồn tiền tổ chức đám cưới, bật mí về kế hoạch sinh con trong tương lai

Sau khoảng thời gian dài hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức về chung một nhà với đám cưới diễn ra vào ngày 25/4/2022.

Mới đây, trong chương trình "Đấu trường ngôi sao", ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie đã chia sẻ về đám cưới của cô và diễn viên Lý Bình. Cô nói: "Hai vợ chồng tôi thống nhất không cần đám cưới xa hoa mà chỉ cần nằm trong khoản tài chính có thể. Chúng tôi không ganh đua hay tranh vị trí cao thấp với ai. Tôi tự hào vì tự tổ chức đám cưới bằng số tiền gắn kết của hai đứa, cùng nhau xây dựng". Chia sẻ về quan điểm của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nữ diễn viên cho biết: "Không phải chỉ người chồng đi kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ lo ở nhà chăm chút nhan sắc cho bản thân. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc với tôi đơn giản là cả hai cùng vì nhau mà phấn đấu. Anh rất giỏi nhưng em cũng không kém. Em sẽ hiểu rõ nỗi khổ của anh và anh cũng cần hiểu được nỗi cực nhọc của em. Hôn nhân để vững bền thì cần học thêm chữ nhẫn".

Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: FBNV Tiếp đó, nữ đội trưởng Đấu Trường Ngôi Sao 2022 tâm sự thêm: "Để xây dựng được một gia đình không nằm ở việc ai hơn ai hay mỗi người chỉ làm công việc của riêng mình mà tất cả đều phải cùng nhau xây nên tổ ấm. Hôn nhân của chúng tôi không phải là sự sớm nắng chiều mưa, thích thì lấy không thích thì chia tay mà là cả một quá trình trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm, công việc. Những lúc khó khăn nhất của tôi lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh, dìu tôi đi qua những chông gai". Phương Trinh Jolie bật khóc vì hạnh phúc trong lễ cưới - Ảnh: FBNV Về kế hoạch sinh con sau đám cưới, bà xã Lý Bình thẳng thắn bộc bạch: "Tôi và chồng để tự nhiên từ giữa năm ngoái đến nay nhưng chưa may mắn có tin vui. Cả hai đứa tôi đều thích con nít nên không quan trọng chuyện có con trước hay sau hôn nhân, có trước đẻ xong cưới vẫn được. Tôi phải ráng năm nay xem như thế nào bởi cơ thể phụ nữ càng lớn tuổi càng bị hao mòn, chất lượng trứng không còn cao như thời trẻ".

Trước khi đám cưới được diễn ra, cặp đôi đã dọn về nhà mới và sống chung được một thời gian. Hồi tháng 1, họ đăng ký kết hôn sau nhiều lần gián đoạn do Covid-19. Lý Bình nói quá trình sống thử không tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột trong quan điểm giữa hai người. Nhưng họ học cách nhẫn nhịn, thông cảm cho nhau.

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