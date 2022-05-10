Vừa gây choáng với đám cưới tiền tỷ, Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến CĐM sốc nặng khi 'phì phèo' khói thuốc trên livestream, chuyện gì đây?

Hậu trường 10/05/2022 17:07

Hành động thản nhiên phì phèo khói thuốc trên sóng livestream của Phương Trinh Jolie đã trở thành chủ đề nóng bàn tán cho netizen. Chỉ hành động này mà cô nàng đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, Phương Trinh Jolie có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ sau đám cưới ngọt ngào với chồng trẻ Lý Bình. Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ngày đầu về nhà chồng chiếm trọn spotlight, khán giả dành những lời khen ngợi cho nữ diễn viên.

Vừa gây choáng với đám cưới tiền tỷ, Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến CĐM sốc nặng khi 'phì phèo' khói thuốc trên livestream, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Vừa mới lấy chồng trẻ Lý Bình, nữ diễn viên đã dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

 Thế nhưng, trong livestream gần nhất, Phương Trinh Jolie để lộ khoảnh khắc phì phèo bên khói thuốc trước hàng nghìn khán giả xem livestream. Trong buổi trò chuyện với khán giả, cô nàng thoải mái sử dụng thuốc lá điện tử, vừa "nhả khói" vừa hát thản nhiên. Hành động này của nữ diễn viên đã vô tình làm "mất điểm trong mắt khán giả vì lâu Phương Trinh Jolie luôn được nhận xét là "gái ngoan".

Vừa gây choáng với đám cưới tiền tỷ, Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến CĐM sốc nặng khi 'phì phèo' khói thuốc trên livestream, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Bắt trọn khoảnh khắc Phương Trinh Jolie phì phèo khói thuốc - Ảnh: cắt từ video

 Từ đó, không ít khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều về vấn đề này. Phần lớn, dân tình đều bày tỏ sự khó chịu trước hành động của nữ diễn viên. Netizen Việt cho biết rằng, nếu trẻ vị thành niên mà sau khi xem khoảnh khắc này sẽ học theo và làm ảnh hưởng đến con trẻ.

Thế nhưng, một số ý kiến khác lại bảo vệ Phương Trinh Jolie, họ cho rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử của một người trưởng thành là điều hoàn toàn bình thường. 

Vừa gây choáng với đám cưới tiền tỷ, Phương Trinh Jolie tiếp tục khiến CĐM sốc nặng khi 'phì phèo' khói thuốc trên livestream, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie đã từng nhận nhiều sự ngưỡng mộ bởi cách giáo dục con cái - Ảnh: Internet

Mặc dù, những bình luận đang diễn ra hết sức sôi nổi từ phía công chúng, Phương Trinh Jolie vẫn giữ im lặng về sự việc này. Có vẻ như qua hành động này, nữ diễn viên vô tình làm mất hình ảnh đẹp mà nhiều năm nữ diễn viên xây dựng.

Kể từ sau hôn lễ với Lý Bình và công khai con gái 9 tuổi, nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ phía khán giả bởi cách dạy con sâu sắc. Thế nên, chỉ một hành động vô tình cũng có thể làm Phương Trinh Jolie đánh mất hình tượng của mình.

Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

"Càng ngày càng lố lăng", "thiếu văn hóa khi đăng những hình ảnh này''... là bình luận của cư dân mạng dưới những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

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