'Chuyện chưa kể' về hôn nhân của Lý Bình - Phương Trinh Jolie: Đàng trai lần đầu hé lộ cảm xúc khi biết 'người ấy' có con riêng

Sau hôn lễ đình đám của mình, mới đây Lý Bình và Phương Trinh Jolie đã hé lộ những gì mà khán giả tò mò bao lâu nay, trong đó có liên quan đến bé Mia.

Sau đám cưới đình đám vào cuối tháng 4 vừa qua, sức hút của cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Lý Bình và Phương Trinh Jolie - Ảnh: Internet Nhìn lại hôn lễ của cặp đôi, ngoài việc gây chú ý vì độ sang - xịn - mịn và quà cưới thuộc hàng khủng của showbiz Việt, đàng gái còn khiến dân tình được phen choáng váng và bất ngờ khi công khai con gái ruột đã 9 tuổi - bé tên Mia.

Trong ngày cưới của mẹ, bé Mia chính là người mang nhẫn cưới lên sân khấu cho cả 2 vợ chồng, đồng thời gọi ông xã của mẹ là "ba Bình". Khoảnh khắc bé chia sẻ về ba đã khiến cả khán phòng như bùng nổ vì xúc động. Sự xuất hiện của bé Mia tại buổi lễ khiến nhiều người fan hâm mộ bất ngờ - Ảnh: Internet Đến mới đây, hậu hôn lễ, cặp đôi đã có những chia sẻ đầu tiên vê cuộc sống hôn nhân. Đáng chú ý nhất phải kể đến tâm sự của "ông chồng trẻ" Lý Bình về lần đầu tiên biết đến sự hiện diện của bé Mia. Trả lời PV Pháp Luật và Bạn Đọc, anh cho biết: ''Khi cả hai vừa tìm hiểu và bắt đầu yêu nhau thì vợ đã nói cho tôi biết về chuyện có bé Mia. Khi Phương Trinh nói cô ấy có con, tôi chỉ bất ngờ vì không nghĩ rằng người phụ nữ này đã có con lớn như thế. Tôi vốn không thích trẻ con nghịch ngợm nhưng Mia thì khác, con bé lễ phép, ngoan ngoãn nên khi gặp con là tôi yêu mến ngay''.

Lý Bình yêu quý bé Mia như con ruột của mình - Ảnh: Internet Mái ấm hạnh phúc của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Internet Về phía Phương Trinh Jolie, cô cũng từng khẳng định không giấu con, mà chỉ không công khai trước truyền thông, còn bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết và thương bé Mia. Cũng từ sau khi giới thiệu con gái trong đám cưới, nữ diễn viên liên tục chia sẻ những khoảnh khắc "nhà ba người" trong các buổi đi chơi, đi ăn khiến dân tình được một phen thích thú. Chứng kiến niềm hạnh phúc của cả 2, nhiều netizen cho rằng để có được cuộc sống viên mãn như bây giờ là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà cặp đôi này đã trải qua trong suốt 3 năm hẹn hò vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-chua-ke-ve-hon-nhan-cua-ly-binh-phuong-trinh-jolie-dang-trai-lan-dau-he-lo-cam-xuc-khi-biet-nguoi-ay-co-con-rieng-466705.html