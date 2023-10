Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật

Vòng 2 của Phương Trinh Jolie lại là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Trước nghi vấn này, Phương Trinh Jolie lên tiếng phủ nhận qua dòng bình luận: "Chiều em livestream mặc bikini, chị vô xem bụng em có to không ha".

CĐM soi vòng 2 bất thường của Phương Trinh Jolie - Ảnh: FBNV

Có lẽ do chiếc váy "phản chủ" hoặc do góc chụp "dìm hàng" nữ diễn viên khiến vòng 2 to bất thường. Bà xã Lý Bình từng chia sẻ luôn đặt chuyện giữ gìn vóc dáng lên hàng đầu nên bản thân luôn chăm chỉ luyện tập cũng như cân bằng chế độ ăn uống điều độ.

Phương Trinh Jolie nói: "Trinh chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày và ăn vặt nhiều lần. Bữa trưa của mình sẽ vào khoảng 12 giờ, thường có các món như cá, thịt bò, nhiều rau xanh, mình không ăn thịt heo và các loại tinh bột. Bữa tối của Phương Trinh Jolie sẽ cách bữa trưa khoảng 6 tiếng và không tiêu thụ quá nhiều. Thông thường lượng thức ăn của bữa tối chỉ bằng một nửa so với bữa trưa. Các món ăn vặt trong ngày của nữ diễn viên chủ yếu là trái cây tươi như táo, chuối và sữa chua không đường".

Chiếc váy phản chủ khiến CĐM hiểu lầm - Ảnh: FBNV

Không ít khán giả giục nữ diễn viên tính chuyện sinh em bé để bé Mia có em chơi cùng.