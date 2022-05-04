Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật

Hậu trường 04/05/2022 17:15

Cộng đồng mạng soi ra dấu hiệu 'bất thường' ở vòng 2 của Phương Trinh Jolie trong loạt ảnh mới.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình kết hôn vào 25/4 tại TP. HCM. Trong lễ cưới, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái Mia (tên thật Nam Phương). Trong buổi lễ, Mia mặc váy trắng bước lên lễ đường và cầm theo nhẫn cưới của cha mẹ. Thế nên, chuyện con riêng con chung giữa Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn là chủ đề mà công chúng quan tâm.

Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật - Ảnh 1
'Gia đình nhỏ' Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie xả loạt ảnh quẩy cực chất cùng chồng. Cô diện chiếc đầm body màu nude, phô trọn các đường cong cơ thể ai nhìn cũng phải "u mê". Còn Lý Bình, anh diện trang phục lịch lãm với sơ mi trắng chuẩn "soái ca".

Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật - Ảnh 2
Loạt ảnh Phương TRinh Jolie 'quẩy' cùng chồng - Ảnh: FBNV

 

Vòng 2 của Phương Trinh Jolie lại là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Trước nghi vấn này, Phương Trinh Jolie lên tiếng phủ nhận qua dòng bình luận: "Chiều em livestream mặc bikini, chị vô xem bụng em có to không ha".

Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật - Ảnh 3
CĐM soi vòng 2 bất thường của Phương Trinh Jolie - Ảnh: FBNV

 

Có lẽ do chiếc váy "phản chủ" hoặc do góc chụp "dìm hàng" nữ diễn viên khiến vòng 2 to bất thường. Bà xã Lý Bình từng chia sẻ luôn đặt chuyện giữ gìn vóc dáng lên hàng đầu nên bản thân luôn chăm chỉ luyện tập cũng như cân bằng chế độ ăn uống điều độ.

Phương Trinh Jolie nói: "Trinh chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày và ăn vặt nhiều lần. Bữa trưa của mình sẽ vào khoảng 12 giờ, thường có các món như cá, thịt bò, nhiều rau xanh, mình không ăn thịt heo và các loại tinh bột. Bữa tối của Phương Trinh Jolie sẽ cách bữa trưa khoảng 6 tiếng và không tiêu thụ quá nhiều. Thông thường lượng thức ăn của bữa tối chỉ bằng một nửa so với bữa trưa. Các món ăn vặt trong ngày của nữ diễn viên chủ yếu là trái cây tươi như táo, chuối và sữa chua không đường".

Bị soi vòng 2 'dự báo tin vui', Phương Trinh Jolie quyết định 'công khai' sự thật - Ảnh 4
Chiếc váy phản chủ khiến CĐM hiểu lầm - Ảnh: FBNV

Không ít khán giả giục nữ diễn viên tính chuyện sinh em bé để bé Mia có em chơi cùng.

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Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc mới về con gái riêng trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   phương trinh jolie Phương Trinh Jolie - Lý Bình vbiz

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