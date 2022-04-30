Phương Trinh Jolie chia sẻ clip mới về con gái riêng, tương tác với Lý Bình khiến dân tình ngưỡng mộ

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc mới về con gái riêng trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong hôn lễ với Lý Bình ngày 25/4, Phương Trinh Jolie khiến dân tinh không khỏi bất ngờ khi công khai con gái riêng sau nhiều năm giấu kín. Được biết, cô bé tên Nam Phương (tên thường gọi là Mia) năm nay đã được 9 tuổi.

Bé Mia trong đám cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jloie - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Trinh Jolie lần đầu chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của con gái trên trang Facebook. Trong story mới đây của mẹ, Mia xuất hiện vui vẻ, tươi tắng. Vẻ ngoài 'cực phẩm' của cô bé cũng đốn tim không ít cư dân mạng.

Trong đoạn video, Phương Trinh Jolie ngọt ngào hỏi con gái: "Trời ơi ngon vậy ta. Con ăn cái gì vậy". Sau đó, Lý Bình cũng trò chuyện qua lại với Mia và còn xưng "ba". Chỉ qua chi tiết này, netizen không khỏi suýt xoa với hạnh phúc viên mãn của gia đình nữ nghệ sĩ.

Gia đình hạnh phúc của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Được biết, không chỉ với Lý Bình, quan hệ của con gái Phương Trinh và nhà chồng cô cũng vô cùng tốt. Theo VnExpress, trong đám cưới nữ nghệ sĩ, Mia được gia đình hai bên chăm sóc, ngồi cùng bàn với bố mẹ Lý Bình. Phương Trinh nói nhà chồng cưng chiều Mia, xem bé như cháu gái ruột. Bé sống cùng Lý Bình và mẹ chồng cô được một thời gian. Hồi dịch bệnh căng thẳng đầu năm, bà không được gặp cháu thường xuyên, ngày nào cũng gọi điện để nói chuyện. Tháng 11/2021, Mia góp mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ Lý Bình.

Quan hệ giữa Mia và gia đình chồng Phương Trinh Jolie được tiết lộ là rất tốt - Ảnh: Internet

Theo Tổ Quốc, Lý Bình tâm sự: "Mia xuất hiện trong cuộc tình này như thiên thần. Bình lo khi Trinh và Bình giận nhau, làm sao Bình gặp Mia. Mẹ ruột Lý Bình thương Mia rất nhiều". Tin vui này của cặp đôi khiến dân tình rần rần thích thú.

Bị mỉa mai 'làm màu', 'khoe mẽ' khi tặng 10 cây vàng trong đám cưới, bạn thân Phương Trinh Jolie đáp trả thẳng, nói 1 câu khẳng định tình chị em Tại hôn lễ, bạn thân Phương Trinh Jolie khi dân tình không khỏi trầm trồ trước món quà cưới 10 cây vàng. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng Phương Trinh Jolie và bạn của mình đang cố "làm màu", "khoe mẽ". Người trong cuộc đáp trả thế nào?

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