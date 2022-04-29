Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ

Trong lễ cưới với Lý Bình tổ chức ngày 25/4 tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái Mia (tên thật Nam Phương), hiện nay 9 tuổi. Trong buổi lễ, Mia mặc váy trắng bước lên lễ đường và cầm theo nhẫn cưới của cha mẹ. Khi MC hỏi: "Mẹ con đâu Mia", cô bé trả lời: "Mẹ con đang đứng phía sau cùng cha".

Mia cầm nhẫn cưới cho ba mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khoảnh khắc bé Mia trao nhẫn cưới cho Phương Trinh Jolie và ba Lý Bình khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Thời gian trước, nữ ca sĩ giấu kín danh tính và diện mạo của con gái. Mia được người hâm mộ nhận xét vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, sở hữu nước da trắng.