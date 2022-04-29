Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ

Phương Trinh Jolie vừa công khai loạt ảnh hiếm của con gái sau 9 năm giấu kín.
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Trong lễ cưới với Lý Bình tổ chức ngày 25/4 tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái Mia (tên thật Nam Phương), hiện nay 9 tuổi. Trong buổi lễ, Mia mặc váy trắng bước lên lễ đường và cầm theo nhẫn cưới của cha mẹ. Khi MC hỏi: "Mẹ con đâu Mia", cô bé trả lời: "Mẹ con đang đứng phía sau cùng cha".
Khoảnh khắc bé Mia trao nhẫn cưới cho Phương Trinh Jolie và ba Lý Bình khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Thời gian trước, nữ ca sĩ giấu kín danh tính và diện mạo của con gái. Mia được người hâm mộ nhận xét vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, sở hữu nước da trắng.
Ngoài ra, dân tình còn "mắt tròn mắt dẹt" trước ngoại hình lớn phổng phao của ái nữ này. Qua những bức hình chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bé Mia được ba mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi, địa điểm nổi tiếng
Ngoài ra, con gái Phương Trinh Jolie còn gây chú ý với khả năng luyện tập yoga thành thạo đích thực bản sao của mẹ.
Cộng đồng mạng dự đoán Mia có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai.