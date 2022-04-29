Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ

Hậu trường 29/04/2022 18:00

Phương Trinh Jolie vừa công khai loạt ảnh hiếm của con gái sau 9 năm giấu kín.

Trong lễ cưới với Lý Bình tổ chức ngày 25/4 tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái Mia (tên thật Nam Phương), hiện nay 9 tuổi. Trong buổi lễ, Mia mặc váy trắng bước lên lễ đường và cầm theo nhẫn cưới của cha mẹ. Khi MC hỏi: "Mẹ con đâu Mia", cô bé trả lời: "Mẹ con đang đứng phía sau cùng cha".

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 1
Mia cầm nhẫn cưới cho ba mẹ - Ảnh minh họa: Internet

 Khoảnh khắc bé Mia trao nhẫn cưới cho Phương Trinh Jolie và ba Lý Bình khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Thời gian trước, nữ ca sĩ giấu kín danh tính và diện mạo của con gái. Mia được người hâm mộ nhận xét vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, sở hữu nước da trắng.

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 2
Mia sở hữu ngoại hình xinh xắn đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 3
Mia chụp ảnh tự sướng cùng ba mẹ - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 4
Mia cùng gia đình mới của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 5
Mia được mẹ dẫn đi ăn tối - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 6
Mia ngày càng lớn phổng phao - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, dân tình còn "mắt tròn mắt dẹt" trước ngoại hình lớn phổng phao của ái nữ này. Qua những bức hình chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bé Mia được ba mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi, địa điểm nổi tiếng

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 7
Phương Trinh Jolie thường dẫn nhóc tỳ du lịch nhiều nơi - Ảnh minh họa: Internet

 

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 8
Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 9
Hai mẹ con xinh đẹp cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con gái Phương Trinh Jolie còn gây chú ý với khả năng luyện tập yoga thành thạo đích thực bản sao của mẹ.

Phương Trinh Jolie công khai thêm ảnh hiếm của con gái sau 9 năm, ai bảo không giống, netizen 'soi' được một điểm 'chứng minh' nhóc tỳ 'đích thực' bản sao của mẹ - Ảnh 10
Mia tập yoga điêu luyện - Ảnh minh họa: Internet

 Cộng đồng mạng dự đoán Mia có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc

Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi có thể thoải mái chia sẻ về con gái 9 tuổi.

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Từ khóa:   phương trinh jolie Con gái Phương Trinh Jolie vbiz

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