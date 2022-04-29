Phương Trinh Jolie có phản hồi gây chú ý trước tin đồn bị Lý Bình ‘cắm sừng’ trước ngày cưới?

Bỗng chồng bị réo tên vào tin đồn 'từ trên trời rơi xuống', phía Phương Trinh Jolie phản hồi thế nào về việc này?

Ngày 25/4 vừa qua, showbiz Việt rộn ràng đến tham dự lễ cưới hoành tráng của diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Cho đến hôm nay, sức nóng của lễ cưới này vẫn được nhiều cư dân mạng nhắc đến bởi nhiều lý do như sính lễ cưới khủng; siêu xe rước dâu của Lý Bình hay việc Phương Trinh Jolie công khai con gái ruột 9 tuổi,... Mới đây nhất, ngày 28/4, trên mạng xã hội có đồn đoán gây sốc hơn khi lan truyền thông tin một sao nam Vbiz bị bắt gặp vào một khách sạn ở Quận 1 TP.HCM nơi có dịch vụ "đu đưa" ngay trước ngày cưới.

Mới đây, Lý Bình liền bị gọi tên vào tin đồn đi khách sạn 'đu đưa' ngay trước ngày cưới - Ảnh: FBNV Ngay khi tin đồn này được chia sẻ, nam diễn viên lập tức được dư luận "đoán già đoán non" chính là Lý Bình. Giữa ồn ào đang cao trào, theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, phía truyền thông của Phương Trinh Jolie đã có câu trả lời chính thức rằng: "Tin đồn này không có hình ảnh, không có bằng chứng, tờ báo lên đầu tiên cũng không nhắc tên của ai nên ảnh không xác nhận được". Liên hệ chính nữ diễn viên Phương Trinh Jolie thì cô thẳng thừng từ chối trả lời về vấn đề này. Còn về phía Lý Bình, anh cũng khẳng định không liên quan đến câu chuyện dân mạng đang bàn tán, đồng thời nhấn mạnh bản thân trong sạch trước những lời đồn đoán.

Trên trang cá nhân, Lý Bình vẫn liên tục cập nhật những clip, hình ảnh đẹp trong ngày vui của mình và điều này cho thấy anh không quá bận tâm đến đến ồn ào chưa được xác thực đang gọi tên mình. Trên trang cá nhân, Lý Bình vẫn liên tục cập nhật những clip, hình ảnh đẹp trong ngày vui - Ảnh minh họa: Internet Được biết, Lý Bình công khai hẹn hò Phương Trinh Jolie vào tháng 3/2021 và cặp đôi cũng đã có 2 năm hẹn hò bí mật trước đó. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Theo như tiết lộ của cặp đôi thì chi phí tổ chức lễ cưới được so sánh bằng cả chiếc "xe mẹc". Những váy cưới được Phương Trinh Jolie diện trong buổi tiệc cũng được thiết kế riêng từ các NTK nổi tiếng trong nước.

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