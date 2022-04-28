Giữa ồn ào 'tin đồn' Lý Bình 'cắm sừng', Netizen 'khai quật' lại chia sẻ của Phương Trinh về ngoại tình 'Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý'

Hậu trường 28/04/2022 20:30

Cộng đồng mạng vừa tìm lại đoạn chia sẻ quan điểm của Phương Trinh Jolie về ngoại tình giữa ồn ào Lý Bình 'cắm sừng'.

Vào sáng 28/4, MXH xuất hiện thông tin một sao nam Vbiz ngoại tình ngay trước ngày cưới. Theo đó, nam diễn viên Lý Bình được gọi tên đầu tiên. Anh được cho là bị bắt gặp vào một khách sạn ở Quận 1, TP.HCM lúc giữa trưa, nơi có dịch vụ "đu đưa". Mặc dù anh đã lên tiếng giải thích nhưng CĐM vẫn còn xôn xao về vấn đề này.

Giữa ồn ào 'tin đồn' Lý Bình 'cắm sừng', Netizen 'khai quật' lại chia sẻ của Phương Trinh về ngoại tình 'Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý' - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức về một nhà - Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đây, trên bài báo Sao Star có đào lại đoạn clip Phương Trinh Jolie, vợ mới cưới của chính chủ kể trên, đã thẳng thắn đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề đàn ông ngoại tình.

Cụ thể khi được đặt câu hỏi nếu chẳng may phát hiện bạn đời ngoại tình sẽ hành động như thế nào, Phương Trinh Jolie cho biết chưa từng suy nghĩ đến điều này.

Giữa ồn ào 'tin đồn' Lý Bình 'cắm sừng', Netizen 'khai quật' lại chia sẻ của Phương Trinh về ngoại tình 'Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý' - Ảnh 2
Xôn xao tin đồn Lý Bình 'cắm sừng' trước ngày cưới - Ảnh minh họa: Internet

 

Nữ diễn viên gốc An Giang cho rằng vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình nằm ở mỗi người, là do có cố gắng hay không hoặc nếu đã cố gắng hết sức mà đối phương vẫn thay đổi thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Chúng ta phải đặt câu hỏi cố gắng được gì, tại sao ngoại tình, có hạnh phúc trong mối quan hệ, phù hợp trong chuyện chăn gối hay không,... Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý, người đàn ông có nhu cầu và người phụ nữ chắc chắn cũng sẽ thế, đó là yếu tố hàng đầu dẫn đến các vụ ngoại tình.

Mặt khác quan trọng không kém chính là sự yêu thương, trân trọng. Đó chính là lý do khiến tôi và Lý Bình không có suy nghĩ đến chuyện ngoại tình, hai yếu tố trên đến thời điểm này tôi vẫn không có vấn đề gì, mọi thứ chỉ diễn ra rất bình thường.

Câu trả lời thẳng thắn của Phương Trinh Jolie đã nhận được những ý kiến trái chiều từ dư luận, một số tỏ ra đồng tình với tư tưởng hiện đại của cô nàng, song không ít cũng tỏ ra phản đối khi cho biết trong mối quan hệ tình yêu, đặc biệt là hôn nhân thì chuyện ngoại tình là điều không thể chấp nhận được.

Giữa ồn ào 'tin đồn' Lý Bình 'cắm sừng', Netizen 'khai quật' lại chia sẻ của Phương Trinh về ngoại tình 'Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý' - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie từng chia sẻ thẳng thắn về vấn đề ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện, Phương Trinh Jolie chưa có lên tiếng chính thức về tin đồn ngoại tình của chồng mới cưới. Tuy nhiên chia sẻ của cô lẫn những ồn ào xoay quanh câu chuyện ngoại tình vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của CĐM và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vừa 'chung một nhà' với Phương Trinh Jolie, Lý Bình lên tiếng phản hồi về tin đồn đi khách sạn với gái lạ

Vừa 'chung một nhà' với Phương Trinh Jolie, Lý Bình lên tiếng phản hồi về tin đồn đi khách sạn với gái lạ

Mới đây, Lý Bình bất ngờ bị réo tên vào ồn ào sao nam Vbiz đi khách sạn trước ngày tổ chức đám cưới trên các trang mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   phương trinh jolie Phương Trinh Jolie - Lý Bình vbiz

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?