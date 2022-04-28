Vào sáng 28/4, MXH xuất hiện thông tin một sao nam Vbiz ngoại tình ngay trước ngày cưới. Theo đó, nam diễn viên Lý Bình được gọi tên đầu tiên. Anh được cho là bị bắt gặp vào một khách sạn ở Quận 1, TP.HCM lúc giữa trưa, nơi có dịch vụ "đu đưa". Mặc dù anh đã lên tiếng giải thích nhưng CĐM vẫn còn xôn xao về vấn đề này.

Cụ thể khi được đặt câu hỏi nếu chẳng may phát hiện bạn đời ngoại tình sẽ hành động như thế nào, Phương Trinh Jolie cho biết chưa từng suy nghĩ đến điều này.

Mới đây, trên bài báo Sao Star có đào lại đoạn clip Phương Trinh Jolie, vợ mới cưới của chính chủ kể trên, đã thẳng thắn đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề đàn ông ngoại tình.

Xôn xao tin đồn Lý Bình 'cắm sừng' trước ngày cưới - Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên gốc An Giang cho rằng vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình nằm ở mỗi người, là do có cố gắng hay không hoặc nếu đã cố gắng hết sức mà đối phương vẫn thay đổi thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Chúng ta phải đặt câu hỏi cố gắng được gì, tại sao ngoại tình, có hạnh phúc trong mối quan hệ, phù hợp trong chuyện chăn gối hay không,... Vấn đề cốt lõi dẫn đến chuyện ngoại tình chính là nhu cầu sinh lý, người đàn ông có nhu cầu và người phụ nữ chắc chắn cũng sẽ thế, đó là yếu tố hàng đầu dẫn đến các vụ ngoại tình.

Mặt khác quan trọng không kém chính là sự yêu thương, trân trọng. Đó chính là lý do khiến tôi và Lý Bình không có suy nghĩ đến chuyện ngoại tình, hai yếu tố trên đến thời điểm này tôi vẫn không có vấn đề gì, mọi thứ chỉ diễn ra rất bình thường.

Câu trả lời thẳng thắn của Phương Trinh Jolie đã nhận được những ý kiến trái chiều từ dư luận, một số tỏ ra đồng tình với tư tưởng hiện đại của cô nàng, song không ít cũng tỏ ra phản đối khi cho biết trong mối quan hệ tình yêu, đặc biệt là hôn nhân thì chuyện ngoại tình là điều không thể chấp nhận được.

Phương Trinh Jolie từng chia sẻ thẳng thắn về vấn đề ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hiện, Phương Trinh Jolie chưa có lên tiếng chính thức về tin đồn ngoại tình của chồng mới cưới. Tuy nhiên chia sẻ của cô lẫn những ồn ào xoay quanh câu chuyện ngoại tình vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm của CĐM và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.