Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc

Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi có thể thoải mái chia sẻ về con gái 9 tuổi.

Vừa qua, đám cưới của diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng vì độ xa hoa và sính lễ "trĩu vàng". Đặc biệt hơn, ngay trong ngày vui, Phương Trinh Jolie còn lần đầu tiên công khai con gái 9 tuổi trước gia đình, bạn bè và truyền thông báo chí. Hiện, câu chuyện này là một trong những đề tài đang được cộng đồng mạng quan tâm. Phương Trinh Jolie xúc động khi con gái 9 tuổi mang nhẫn cưới lên sân khấu - Ảnh: FBNV Từ khi công khai con gái, nữ diễn viên đã thoải mái chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của con. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie còn phát buổi livestream ghi lại hình ảnh đưa bé Mia đi trượt patin.

Nói về việc nhiều người cho rằng Phương Trinh đang cố "giấu nhẹm" thông tin mang thai và có con trong suốt 9 năm qua, Phương Trinh Jolie chia sẻ: "Mọi khi em vẫn dắt Mia bình thường, ai nhận ra Trinh ở ngoài mà thấy Trinh vẫn kêu Mia là con bình thường. Không có giấu gì hết á. Chỉ là Trinh không công khai trên báo chí thôi chứ mình đâu có ngại gì đâu. Tại vì Mia là điểm nút của mình mà". Phương Trinh Jolie livestream buổi tập pa-tin của con gái - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm việc mang thai và hạ sinh ái nữ đã khiến cho sức khỏe có phần sa sút. Phương Trinh Jolie bộc bạch: "Tui hói là vì tui sinh em bé đó mấy bà. Bây giờ mấy bà đã hiểu và thông cảm cho tui chưa. Sinh em bé xong là tóc rụng thấy thương luôn. Thứ nhất là tóc, thứ 2 là mụn dưới da cực nhiều luôn vì Trinh bị mụn nội tiết. Nội tiết tố trong người mình thay đổi, nó bị giảm sút. Khi mình đẻ em bé tất cả những cái gì tinh tuý nó đưa vào cho con mình hết rồi mình không còn như thời son trẻ nữa".

Bé Mia có khả năng nói tiếng Anh tốt, thoải mái trò chuyện với khán giả - Ảnh: Cắt từ clip 9 năm ròng rã một mình nuôi con, Phương Trinh Jolie cho hay không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc và phát triển sự nghiệp để mong con có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Tại buổi livestream, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cách nuôi dạy, giáo dục con khiến nhiều người tâm đắc. Cụ thể, thay vì cho con niềm vui khi tiếp xúc với điện thoại di động, đồ công nghệ thì cô sẽ hướng con tập luyện các hoạt động thể chất như học yoga, patin và nhiều bộ môn khác. Bé Mia rất chăm học và có năng khiếu ở nhiều bộ môn thể thao - Ảnh: Thể thao và văn hóa Ngoài ra Phương Trinh Jolie chú trọng xây dựng cho con những thói quen tốt. Nữ diễn viên nói: "Trinh nói thiệt với mọi người là con nít không có đứa nào là gọn gàng hết á. Do mình huấn luyện hết, do mình tập hết. Con nít nào nó cũng lười hết trơn, con nít nào cũng muốn không làm gì hết. Nhưng mà mình dạy nó, mình hướng dẫn nó. Do mấy bà không chỉnh con mấy bà rồi mấy bà la nó. Con nít như tờ giấy trắng, mình phải chỉnh nó thôi. Thói quen đó mình phải tập cho nó. Trinh có thể là Trinh không phải là một bà mẹ tuyệt vời, không phải là bà mẹ chuẩn nuôi con giỏi dạy con ngoan. Trinh dạy theo những gì Trinh thấy tốt cho con mình thôi. Trinh không có ép nó học nhiều. Con học theo sức của con. Mình tạo áp lực cho con, tội nghiệp lắm. Mỗi người có cách dạy con khác nhau. Trinh dạy con theo cách Trinh thấy đúng. Có thể cách dạy con của Trinh đối với người khác không đúng. Trinh chỉ cần tốt nhất cho con thôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-trinh-jolie-khang-dinh-khong-giau-nhem-ai-nu-con-tiet-lo-luon-cach-day-con-cuc-tam-dac-465363.html