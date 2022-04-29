Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc

Hậu trường 29/04/2022 14:19

Nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi có thể thoải mái chia sẻ về con gái 9 tuổi.

Vừa qua, đám cưới của diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng vì độ xa hoa và sính lễ "trĩu vàng". Đặc biệt hơn, ngay trong ngày vui, Phương Trinh Jolie còn lần đầu tiên công khai con gái 9 tuổi trước gia đình, bạn bè và truyền thông báo chí. Hiện, câu chuyện này là một trong những đề tài đang được cộng đồng mạng quan tâm.

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie xúc động khi con gái 9 tuổi mang nhẫn cưới lên sân khấu - Ảnh: FBNV

Từ khi công khai con gái, nữ diễn viên đã thoải mái chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của con. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie còn phát buổi livestream ghi lại hình ảnh đưa bé Mia đi trượt patin.

Nói về việc nhiều người cho rằng Phương Trinh đang cố "giấu nhẹm" thông tin mang thai và có con trong suốt 9 năm qua, Phương Trinh Jolie chia sẻ: "Mọi khi em vẫn dắt Mia bình thường, ai nhận ra Trinh ở ngoài mà thấy Trinh vẫn kêu Mia là con bình thường. Không có giấu gì hết á. Chỉ là Trinh không công khai trên báo chí thôi chứ mình đâu có ngại gì đâu. Tại vì Mia là điểm nút của mình mà".

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie livestream buổi tập pa-tin của con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm việc mang thai và hạ sinh ái nữ đã khiến cho sức khỏe có phần sa sút. Phương Trinh Jolie bộc bạch: "Tui hói là vì tui sinh em bé đó mấy bà. Bây giờ mấy bà đã hiểu và thông cảm cho tui chưa. Sinh em bé xong là tóc rụng thấy thương luôn. Thứ nhất là tóc, thứ 2 là mụn dưới da cực nhiều luôn vì Trinh bị mụn nội tiết. Nội tiết tố trong người mình thay đổi, nó bị giảm sút. Khi mình đẻ em bé tất cả những cái gì tinh tuý nó đưa vào cho con mình hết rồi mình không còn như thời son trẻ nữa".

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc - Ảnh 3
Bé Mia có khả năng nói tiếng Anh tốt, thoải mái trò chuyện với khán giảẢnh: Cắt từ clip

9 năm ròng rã một mình nuôi con, Phương Trinh Jolie cho hay không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc và phát triển sự nghiệp để mong con có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Tại buổi livestream, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cách nuôi dạy, giáo dục con khiến nhiều người tâm đắc. Cụ thể, thay vì cho con niềm vui khi tiếp xúc với điện thoại di động, đồ công nghệ thì cô sẽ hướng con tập luyện các hoạt động thể chất như học yoga, patin và nhiều bộ môn khác.

Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc - Ảnh 4
Bé Mia rất chăm học và có năng khiếu ở nhiều bộ môn thể thaoẢnh: Thể thao và văn hóa

Ngoài ra Phương Trinh Jolie chú trọng xây dựng cho con những thói quen tốt. Nữ diễn viên nói: "Trinh nói thiệt với mọi người là con nít không có đứa nào là gọn gàng hết á. Do mình huấn luyện hết, do mình tập hết. Con nít nào nó cũng lười hết trơn, con nít nào cũng muốn không làm gì hết. Nhưng mà mình dạy nó, mình hướng dẫn nó. Do mấy bà không chỉnh con mấy bà rồi mấy bà la nó. Con nít như tờ giấy trắng, mình phải chỉnh nó thôi. Thói quen đó mình phải tập cho nó.

Trinh có thể là Trinh không phải là một bà mẹ tuyệt vời, không phải là bà mẹ chuẩn nuôi con giỏi dạy con ngoan. Trinh dạy theo những gì Trinh thấy tốt cho con mình thôi. Trinh không có ép nó học nhiều. Con học theo sức của con. Mình tạo áp lực cho con, tội nghiệp lắm. Mỗi người có cách dạy con khác nhau. Trinh dạy con theo cách Trinh thấy đúng. Có thể cách dạy con của Trinh đối với người khác không đúng. Trinh chỉ cần tốt nhất cho con thôi".

Phương Trinh Jolie có phản hồi gây chú ý trước tin đồn bị Lý Bình ‘cắm sừng’ trước ngày cưới?

Phương Trinh Jolie có phản hồi gây chú ý trước tin đồn bị Lý Bình ‘cắm sừng’ trước ngày cưới?

Bỗng chồng bị réo tên vào tin đồn 'từ trên trời rơi xuống', phía Phương Trinh Jolie phản hồi thế nào về việc này?

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie công khai con gái Phương Trinh Jolie - Lý Bình con gái của Phương Trinh Jolie

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 48 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 48 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?