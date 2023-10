Phương Trinh Jolie khẳng định 'không giấu nhẻm' ái nữ, còn tiết lộ luôn cách dạy con cực tâm đắc

Bé Mia có khả năng nói tiếng Anh tốt, thoải mái trò chuyện với khán giả - Ảnh: Cắt từ clip

9 năm ròng rã một mình nuôi con, Phương Trinh Jolie cho hay không ngừng cố gắng, chăm chỉ làm việc và phát triển sự nghiệp để mong con có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Tại buổi livestream, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cách nuôi dạy, giáo dục con khiến nhiều người tâm đắc. Cụ thể, thay vì cho con niềm vui khi tiếp xúc với điện thoại di động, đồ công nghệ thì cô sẽ hướng con tập luyện các hoạt động thể chất như học yoga, patin và nhiều bộ môn khác.

Bé Mia rất chăm học và có năng khiếu ở nhiều bộ môn thể thao - Ảnh: Thể thao và văn hóa

Ngoài ra Phương Trinh Jolie chú trọng xây dựng cho con những thói quen tốt. Nữ diễn viên nói: "Trinh nói thiệt với mọi người là con nít không có đứa nào là gọn gàng hết á. Do mình huấn luyện hết, do mình tập hết. Con nít nào nó cũng lười hết trơn, con nít nào cũng muốn không làm gì hết. Nhưng mà mình dạy nó, mình hướng dẫn nó. Do mấy bà không chỉnh con mấy bà rồi mấy bà la nó. Con nít như tờ giấy trắng, mình phải chỉnh nó thôi. Thói quen đó mình phải tập cho nó.

Trinh có thể là Trinh không phải là một bà mẹ tuyệt vời, không phải là bà mẹ chuẩn nuôi con giỏi dạy con ngoan. Trinh dạy theo những gì Trinh thấy tốt cho con mình thôi. Trinh không có ép nó học nhiều. Con học theo sức của con. Mình tạo áp lực cho con, tội nghiệp lắm. Mỗi người có cách dạy con khác nhau. Trinh dạy con theo cách Trinh thấy đúng. Có thể cách dạy con của Trinh đối với người khác không đúng. Trinh chỉ cần tốt nhất cho con thôi".