Phương Trinh Jolie 'xúc động lẫn bất ngờ' khi nhận được tin nhắn của 'con gái yêu' nhân ngày của mẹ 'Chúc mẹ sớm có em bé'

Hậu trường 09/05/2022 13:38

Vào ngày của mẹ, Phương Trinh Jolie đăng tải trên Facebook đoạn tin nhắn của mình với con gái Mia, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong hôn lễ của mình hồi 8/5, Phương Trinh Jolie lần đầu tiên công khai con gái riêng - bé Mia (tên thật là Nam Phương) sau 9 năm giấu kín. Kể từ khi cho con gái lộ diện, nữ diễn viên ‘Bò Cạp Tím’ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh con gái cưng khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Phương Trinh Jolie 'xúc động lẫn bất ngờ' khi nhận được tin nhắn của 'con gái yêu' nhân ngày của mẹ 'Chúc mẹ sớm có em bé' - Ảnh 1
Phương trinh Jolie công khai con gái vào lễ cưới - Ảnh: Internet

 

Mới đây, vào chiều 8/5, Phương Trinh Jolie đăng tải story trên Facebook thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Người đẹp này chia sẻ đoạn tin nhắn với con gái cưng Mia. Người hâm mộ thấy rõ tình cảm của nhóc tỳ này khi nói chuyện với Phương Trinh Jolie: "Con chúc mẹ ngày 8/5 hạnh phúc, kiếm được nhiều tiền và có em bé sớm". 

Phương Trinh Jolie 'xúc động lẫn bất ngờ' khi nhận được tin nhắn của 'con gái yêu' nhân ngày của mẹ 'Chúc mẹ sớm có em bé' - Ảnh 2
Đoạn hội thoại của hai mẹ con Phương Trinh Jolie - Ảnh: ZLNV

Trước sự ngọt ngào, quan tâm của con gái cưng, bà xã Lý Bình đã xúc động trả lời: "Ôi yêu quá con mẹ, hôm nay nhắn tin chúc mẹ nữa. Nhớ con gái quá. Mới qua nội 1 đêm mà mẹ thấy nhớ con xỉu luôn rồi nè". Ngoài ra, dân tình còn chăm chăm vào tên mà Phương Trinh Jolie đặt cho con gái trong điện thoại là "Mia yêu".

Phương Trinh Jolie 'xúc động lẫn bất ngờ' khi nhận được tin nhắn của 'con gái yêu' nhân ngày của mẹ 'Chúc mẹ sớm có em bé' - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie và con gái Mia - Ảnh: Internet

Sự ngọt ngào của 2 mẹ con khiến netizen rần rần ngưỡng mộ. CĐM háo hức tiếp tục mong chờ lời chúc Phương Trinh Jolie 'có em bé' thành sự thật.

 

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