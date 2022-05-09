Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Hậu trường 09/05/2022 16:40

"Càng ngày càng lố lăng", "thiếu văn hóa khi đăng những hình ảnh này''... là bình luận của cư dân mạng dưới những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Mới đây, Phương Trinh tiếp tục hâm nóng mạng xã hội với loạt hình ảnh "không thể tình hơn" bên ông xã Lý Bình. Theo đó, nữ diễn viên mặc bikini, khoe đường cong nóng bỏng cạnh chồng sắp cưới. Những bức ảnh của họ được thực hiện công phu, dưới ánh hoàng hôn và bờ biển thơ mộng, cặp đôi trao cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. 

Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie và Lý Bình nhiều lần đăng ảnh tình cảm lên trang cá nhân. Ảnh: FBNV
Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 2
Tuy nhiên, loạt ảnh hậu đám cưới của cả hai khiến không ít người phải đỏ mặt. Ảnh: FBNV
Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 3
Cặp đôi không ngại khi công khai loạt ảnh nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, hành động "quá bạo" cùng những cử chỉ "chống chỉ định với người dưới 18 tuổi" của cả hai khiến netizen phải đỏ mặt. Nhiều người lên tiếng chê bai những bức ảnh của vợ chồng Phương Trinh Jolie và Lý Bình không mang tính nghệ thuật. 

"Thật lố lăng, vô văn hóa khi đăng những bức ảnh này", "Làm riết thấy nó ố dề rồi đó", ""Comment toxic thì bị nói ghen tỵ, chứ thật ra quá lộ liễu"... cư dân mạng phản ứng gay gắt.

Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 4
Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 5
Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 6
Phản ứng gay gắt của cư dân mạng dưới những bức ảnh nóng bỏng của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình. Ảnh: Chụp màn hình

Lâu nay, Phương Trinh Jolie nổi tiếng với phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn vóc dáng cơ thể. Ngay cả trong ngày cưới, cô cũng mong muốn hình thể bản thân có thể tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Vì thế, Phương Trinh Jolie đặt hàng riêng những bộ váy cưới sexy hết mức có thể. Chiếc khoét cổ sâu, chiếc hở toàn lưng, chiếc lại phô bày cơ thể rất bạo.

Về phía Phương Trinh Jolie, cô không bận tâm đến những bàn tán về phong cách ăn mặc, cảm thấy bản thân đẹp hơn khi diện những bộ trang phục tôn dáng.

Dân mạng phản ứng gay gắt trước bộ ảnh nóng 'bỏng rẫy' của vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình - Ảnh 7
Phương Trinh Jolie rất chuộng phong cách gợi cảm: Ảnh: FBNV

Tháng 4 vừa qua, đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Việc Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái 9 tuổi là một trong những điểm nhấn của ngày trọng đại. 

Phương Trinh Jolie tâm sự từ khi sống chung với Lý Bình cô kiểm soát được tính nóng giận, biết suy nghĩ cho người khác và trưởng thành hơn. Chia sẻ về hôn nhân, người đẹp gốc An Giang cho biết đây không phải là quyết định chóng vánh. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ.

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