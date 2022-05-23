HOT: Gần 1 tháng sau 'siêu đám cưới', Phương Trinh Jolie 'tay xách nách mang' cùng con gái riêng ra sân bay, hé lộ 'cưới lại' ngay chiều nay?

Hậu trường 23/05/2022 17:01

Trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie khiến dân tình nóng lòng chờ đợi khi thông báo tiếp tục tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng vào chiều nay (23/5).

Sáng ngày 25/4 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức tổ chức lễ cưới tại nhà riêng trong sự chúc mừng của đông đảo người thân, bạn bè. đồng nghiệp. Sau đó, cặp đôi cũng đãi tiệc trong không gian nhà hàng sang trọng, đắt đỏ, với sự góp mặt của đông đảo sao đình đám của Showbiz Việt.

HOT: Gần 1 tháng sau 'siêu đám cưới', Phương Trinh Jolie 'tay xách nách mang' cùng con gái riêng ra sân bay, hé lộ 'cưới lại' ngay chiều nay? - Ảnh 1
Siêu đám cưới hôm 25/4 vừa qua - Ảnh: FBNV

Gây sốc khi mạnh tay chi số tiền khủng để đầu tư cho hôn lễ, mới đây Phương Trinh tiếp tục hé lộ sẽ thêm một buổi tiệc cưới nữa ở Đà Nẵng, diễn ra vào hôm nay (23/5).

Trên trang cá nhân, mỹ nhân 1 con đăng tải hình ảnh cùng ông xã, con gái, mẹ chồng và nhiều người thân bạn bè có mặt tại sân bay để đến thành phố biển Đà Nẵng.

HOT: Gần 1 tháng sau 'siêu đám cưới', Phương Trinh Jolie 'tay xách nách mang' cùng con gái riêng ra sân bay, hé lộ 'cưới lại' ngay chiều nay? - Ảnh 2
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ diễn viên/ca sĩ cho hay sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới nho nhỏ trên bãi biển và phát trực tiếp trên trang cá nhân vào 17h chiều nay.

Có mặt trong ảnh, Phương Trinh và Lý Hình diện đồ đôi cực tình. Bé Mia cũng kề cận bà nội và mỉm cười tạo dáng cùng bố mẹ.

Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trong showbiz. Được biết, trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào hôm 25/4, cả hai đã đăng kí kết hôn vào hồi tháng 1/2022.

HOT: Gần 1 tháng sau 'siêu đám cưới', Phương Trinh Jolie 'tay xách nách mang' cùng con gái riêng ra sân bay, hé lộ 'cưới lại' ngay chiều nay? - Ảnh 3
HOT: Gần 1 tháng sau 'siêu đám cưới', Phương Trinh Jolie 'tay xách nách mang' cùng con gái riêng ra sân bay, hé lộ 'cưới lại' ngay chiều nay? - Ảnh 4
Mẹ chồng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Vnexpress

Tại hôn lễ vừa qua tại TP.HCM, gia đình chú rể còn "chơi lớn" khi chuẩn bị thêm 2 mâm sính lễ bao gồm vàng miếng và trang sức sáng lấp lánh.

Khi trao sính lễ, mẹ chồng Phương Trinh Jolie đã tặng cho con dâu bộ trang sức kim cương đắt giá. Theo ước tính, giá trị của bộ trang sức này phải trên 2 tỷ đồng. Chưa kể, mẹ chú rể còn hào phóng trao cho con dâu một số lượng lớn vàng miếng với giá trị lên đến 88 lượng vàng. Tổng giá trị sính lễ mà cô dâu mới được gia đình chồng mang đến rước dâu tổng cộng lên tới 5 ký vàng cùng 2 tỷ đồng tiền trang sức.

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Sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên Phương Trinh với gia đình chồng được netizen vô cùng quan tâm.

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