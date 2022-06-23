Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo?

Hậu trường 23/06/2022 19:45

Dòng trạng thái của bà xã Minh Tiệp cùng bình luận từ nam diễn viên khiến nhiều người hoang mang.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của bà xã Minh Tiệp - Thùy Dương - đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Theo đó Thùy Dương cho biết, vợ chồng cô không thể dọn về nhà mới như dự định. Dựa vào chia sẻ từ bà xã Minh Tiệp thì cả hai vợ chồng đã lựa chọn thương hiệu uy tín, nhưng sau mọi chuyện vỡ lở thì mới biết đã trao gửi niềm tin sai chỗ.

"Cả hai vợ chồng nhiều lúc cứ nghĩ thương hiệu lớn là uy tín, nhưng có vẻ không hoàn toàn là thương hiệu nào cũng như vậy. Vậy là sẽ không chuyển nhà về nơi mới 'tưởng đẹp như mơ nữa'. Mất công đợi hơi lâu, chắc không có duyên rồi, nghĩ cho cùng thì nhà cũ cũng tạm ổn mà, vui là được", Thùy Dương viết.

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo? - Ảnh 1
Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo? - Ảnh 2
Chia sẻ của bà xã Minh Tiệp. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đáng chú ý, dưới dòng trạng thái của bà xã, Minh Tiệp để lại lời động viên về việc "của đi thay người". Theo đó, nam diễn viên an ủi vợ: "Mua nhà là duyên thôi vợ, chỗ cũ cũng ổn mà, coi như của đi thay người đi. Đổi nhà đổi xe trục trặc là chuyện bình thường, sợ nhất là trục trặc tình cảm thôi. Có gia đình thì cái gì chả có".

Ngay sau đó, Thùy Dương tự nhủ: "Coi như từ thiện nhỉ?".

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo? - Ảnh 3
Minh Tiệp động viên vợ, Dương Phạm xem số tiền đã mất như "từ thiện". Ảnh: Chụp màn hình

 

Chia sẻ "của đi thay người" từ vợ chồng Minh Tiệp khi gặp trục trặc bất động sản thu hút sự chú ý.

Động viên cặp đôi, người thân, bạn bè, cư dân mạng cũng hỏi thăm về nguyên nhân, song chưa được phản hồi.

Không ít cho rằng vợ chồng Minh Tiệp đã bị bùng cọc, hoặc gặp phải sự cố lừa đảo nào đó...

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo? - Ảnh 4
Bạn bè và dân mạng hoang mang trước những chia sẻ từ vợ chồng Minh Tiệp. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phán đoán từ cư dân mạng, thực hư ra sao cần chờ người trong cuộc lên tiếng thêm.

Trước đó, vào tháng 3/2022, vợ Minh Tiệp từng úp mở về việc mua nhà mới.

Qua hình ảnh cho thấy, ngôi nhà vợ chồng Minh Tiệp ưng ý có thiết kế "quý tộc", vô cùng sang trọng. Nhiều người đoán giá trị căn nhà phải là con số "khủng".

Trò chuyện với mọi người, Thùy Dương tiết lộ gia đình dự định sẽ chuyển về nhà mới vào cuối năm.

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp mất trắng nhà mới vì bị lừa đảo? - Ảnh 5
Hiện tại, vợ chồng Minh Tiệp vẫn chưa nói rõ về nguyên nhân trục trặc trong mua nhà. Ảnh: Internet

 

Minh Tiệp là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh đất Bắc. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm Ban mai xanh, Lập trình trái tim, Cuộc gọi lúc 0 giờ…

Năm 2011, Minh Tiệp gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với vợ 9x kém 13 tuổi. Thông báo này chỉ được đưa ra ít ngày trước khi cặp đôi chính thức thành hôn. Tuy không nổi tiếng như những người đẹp từng vướng tin đồn hẹn hò với ông xã, nhưng Thuỳ Dương cũng là cái tên quen thuộc khi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010. 

Sau 1 thập kỷ "chung chăn gối", cặp đôi có "trái ngọt" là cô con gái tên Minh Thùy nay đã được 11 tuổi. Cuộc hôn nhân ngọt ngào của Minh Tiệp và bà xã nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ từ công chúng.

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình?

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình?

Giữa lúc chuyện tình cảm của Minh Tiệp và Lý Nhã Kỳ bị khơi lại, vợ kém 13 tuổi của nam diễn viên đăng hẳn status nhắc khéo chồng khiến netizen không thể không “hóng hớt”.

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