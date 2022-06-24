Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện

Hậu trường 24/06/2022 19:17

Không gian sống của Minh Hằng và chồng mới cưới được trang hoàng lộng lẫy như cung điện.

Sau đám cưới cổ tích, Minh Hằng tiếp tục đón nhận niềm vui trong ngày sinh nhật. Được biết, ngày 22/6 vừa qua là ngày tròn 35 tuổi của giọng ca Một vòng trái đất. Bên cạnh những lời chúc mừng từ người hâm mộ, Minh Hằng còn nhận được nhiều món quà đặc biệt từ bạn bè.

Trong đó, người em trong nghề thân thiết của Minh Hằng - ca sĩ Hoàng Thùy Linh - cũng đã mang hoa, bong bóng đến tận nhà tặng đàn chị. 

Trong đoạn video ngắn được chia sẻ, khi nhìn thấy giọng ca See tình, Minh Hằng không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Cô chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng: “Cô gái chúc mừng sinh nhật mình sớm nhất. Vừa bước xuống nhà cứ tưởng anh nào trồng cây si mình. Hú hồn à”.

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh mang hoa đến tận nhà Minh Hằng để chúc mừng sinh nhật đàn chị. Ảnh: IGNB

 

Qua những hình ảnh được chia sẻ, khán giả có thể thấy rõ được biểu cảm thích thú và vui vẻ của Minh Hằng trước những món quà cực đáng yêu mà Hoàng Thùy Linh đã chuẩn bị. Dù là khoảnh khắc quay vội nhưng cả hai nữ ca sĩ đều xuất hiện hết sức xinh đẹp, rạng rỡ khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh đó, khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào không gian sống mới của Minh Hằng. 

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 2
Không gian bên ngoài biệt thự của cặp đôi khá đơn giản. Ảnh: IGNV

 

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 3
Sàn nhà được trang trí họa tiết khá ấn tượng. Ảnh: IGNV

 

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 4
Gỗ cũng là nguyên vật liệu chính trang trí cho không gian sống của họ. Ảnh: IGNV

 

Nhìn chung, căn nhà được thiết kế khá hiện đại, tinh tế với gam màu trắng chủ đạo và nguyên vật liệu chính là gỗ. Một không gian sống tối giản nhưng vẫn vô cùng ấm cúng, tiện nghi.

Được biết, biệt thự 3 tầng của chồng Minh Hằng nằm ở khu dân cư cao cấp tại quận 2, có an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ kiểm soát người ra vào để đảm bảo sự riêng tư cho dân cư.

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 5
Toàn cảnh không gian sống 3 tầng nhìn từ bên ngoài. Ảnh: YouTube Dương Bảo Thủy

 

Theo chia sẻ của Minh Hằng, cô đã sống thử với chồng được một khoảng thời gian trước đám cưới. Đặc biệt, họ còn đầu tư làm ăn, kinh doanh chung nhưng không thuộc lĩnh vực giải trí.

Cận cảnh biệt thự của vợ chồng Minh Hằng đang sống: Xa hoa và lộng lẫy như cung điện - Ảnh 6
Minh Hằng và chồng hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: Kiếng Cận

 

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

Trước khi về chung một nhà, Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo gắn bó suốt 6 năm. Nữ ca sĩ cho biết, anh là người tâm lý, nuông chiều sở thích của cô. Chồng Minh Hằng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của cô và tôn trọng mọi quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra. Suốt 6 năm bên nhau, Minh Hằng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đối phương, thế nên cô quyết định nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ cùng người đàn ông này.

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