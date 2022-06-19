Cận cảnh 3 bộ váy cưới lộng lẫy của Minh Hằng: Có gì đặc biệt mà khiến sao Hollywood mê mẩn?

Đi cùng bộ cánh là mạng che mặt Lena Veil có giá 4.900 USD (khoảng 114 triệu đồng) và găng tay của Rosa Clara (Tây Ban Nha) có giá 300 USD (bảy triệu đồng).

Trong lễ cưới diễn ra ngày 18/6, Minh Hằng mặc 3 bộ váy theo phong cách gợi cảm. Khi lên lễ đường, Minh Hằng diện váy Lena của hãng Marchesa Couture. Thiết kế dáng ball gown với họa tiết thêu 3D tỉ mỉ thuộc bộ sưu tập mùa Xuân 2020, có giá 16.000 USD (hơn 371 triệu đồng).

Trước Minh Hằng, nhiều sao Hollywood hàng đầu như Paris Hilton, Nicole Richie, Julianne Hough… cũng chọn váy cưới của Marchesa Couture cho hôn lễ của mình. Bởi Marchesa Couture được mệnh danh là thiên đường của những chiếc váy cưới lãng mạn.

Bộ váy thứ 2 được Minh Hằng mặc trong đám cưới mang tên Bliss thuộc bộ sưu tập xuân – hè 2020 đến từ thương hiệu Anne Barge, giá 4.830 USD (112 triệu đồng).

Bộ váy thứ hai của Minh Hằng trong ngày trọng đại. Ảnh: Kiếng Cận

Chiếc váy được miêu tả là bản hòa tấu nhịp nhàng giữa phong cách cổ điển, lãng mạn và nét chấm phá gợi cảm, hiện đại. Váy đuôi cá kết hợp corset được may theo số đo riêng giúp tôn dáng tuyệt đối. Tầng tầng lớp lớp vải voan đan xen ngẫu hứng tạo nên hiệu ứng thị giác bồng bềnh theo mỗi chuyển động.

“Cô dâu tháng 6” Minh Hằng còn kết hợp với tay áo voan thêu hoa giá 590 USD (14 triệu đồng) giúp tổng thể quyến rũ khó rời mắt. Họa tiết hoa hồng trên toàn bộ váy và phụ kiện là tác phẩm thủ công hoàn mỹ của nhà mốt Anne Barge. Đáng chú ý, Olivia cũng là hãng đã đem bộ váy cưới này về cho Minh Hằng.

Đến thời điểm giao lưu cùng khách mời, Minh Hằng chọn mẫu váy ngắn hai dây khoe vai trần với chất liệu xuyên thấu của NTK Chung Thanh Phong. Điểm phá cách của thiết kế nằm ở tùng váy mullet làm từ vải satin được xếp nếp khéo léo, nhấn bằng nơ to bản, mang đến sự nhã nhặn và thanh lịch cho cô dâu. Minh Hằng phối bộ đầm cùng găng tay đính kết pha lê và lông vũ, tạo nên tổng thể hài hòa đậm chất cổ điển và quyến rũ. Thiết kế mất một tháng hoàn thiện với sáu người thợ lành nghề thực hiện các khâu như thêu, cắt và khâu kỳ công.

Minh Hằng diện trang phục năng động để "quẩy" cùng mọi người. Ảnh: Internet

Ban đầu, cô dâu diện bộ đầm dài, lên sân khấu biểu diễn trước khách mời. Sau đó, người đẹp tháo chân váy, để lộ thiết kế xuyên thấu bên trong. Chung Thanh Phong sáng tạo hoa văn và vải ren bằng cách thêu thủ công trên nền vải lưới màu nude. Bộ đầm thêm lộng lẫy với phần đính kết hạt đá và pha lê trong suốt. Khung corset bên trong váy nhằm nâng ngực, siết eo, giúp tôn đường cong của cô dâu. Váy dáng ngắn cũng khiến Minh Hằng thuận tiện trong di chuyển.

Trước đó, trong lễ ăn hỏi, Minh Hằng chọn áo dài của Chung Thanh Phong. Thiết kế cách tân mang hơi hướng hiện đại lại đem đến cảm giác trang nhã. Bộ áo dài của Minh Hằng được biến tấu trên nền vải sateen trắng với họa tiết tinh xảo.

Với trang phục áo dài này, Chung Thanh Phong áp dụng nghệ thuật điêu khắc ren, toàn bộ hoa văn đậm nét châu Âu được thiết kế độc quyền cho Minh Hằng.