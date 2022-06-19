Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu

Hậu trường 19/06/2022 14:03

Minh Hằng dặn khách mời không đăng ảnh chồng cô lên mạng xã hội, nhưng không hiểu vì lý do gì mà loạt ảnh chú rể lại được chia sẻ rộng rãi.

Hôn lễ của Minh Hằng được tổ chức tại một bãi biển ở Vũng Tàu, hôm 18/6. Đám cưới quy tụ dàn khách mời nổi tiếng của Vbiz như Trấn Thành, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Thùy Linh... và nhanh chóng chiếm diễn đàn showbiz. 

Từ đêm qua cho đến tận hôm nay, dư âm về đám cưới cổ tích của Minh Hằng vẫn còn nguyên vẹn. Theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Minh Hằng đã có một ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui của Minh Hằng sẽ trọn vẹn hơn nếu cô tiếp tục giữ kín được danh tính chồng như đã làm suốt 6 năm qua.

Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 1

Minh Hằng xinh đẹp trong ngày cưới. Ảnh: Kiếng Cận

 

Trong tiệc cưới của mình, Minh Hằng đã bày tỏ nguyện vọng khách mời đến tham dự không đăng ảnh chồng lên mạng xã hội. Đó cũng là điều nữ diễn viên bày tỏ với người hâm mộ trước ngày diễn ra hôn lễ, vì không muốn chồng bị ảnh hưởng cuộc sống của người nghệ sĩ. 

Tuy nhiên, không biết với lý do gì, khách mời trong buổi lễ đã chia sẻ hình ảnh của vợ chồng Minh Hằng.

Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 2
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 3
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 4
Hình ảnh chồng Minh Hằng bị rò rỉ ra bên ngoài, dù trước đó nữ ca sĩ đã tha thiết mong khách mời không đăng ảnh lên mạng xã hội. Ảnh: Internet

 

Hiện tại, hình vợ chồng Minh Hằng chụp ảnh cùng khách mời, đặc biệt tấm ảnh với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả bắt đầu bàn tán về ngoại hình, trang phục và danh tính của chồng Minh Hằng.

Nhiều người để lại nhận xét về ngoại hình, trang phục của chú rể. Một số thậm chí cười cợt, hả hê khi kế hoạch "bảo vệ chồng" của Minh Hằng thất bại.

"Từ đầu không che đậy hay bớt cầu kỳ đi thì không bị nói thế này. Mà công nhận hơi lệch"; "Nhìn không phong độ, ăn mặc lôi thôi"; "Sao không cài cúc áo cho chỉn chu. Đùa, đời người có một lần, thương Minh Hằng"; "Nghe nói em ấy chỉn chu đến mức mang thước dây đo cả cái bình hoa mà để cái bộ đồ của chồng thì thôi rồi... Hay hàng hiệu nó phải thế"... nhiều người bình luận dưới bức ảnh của chồng Minh Hằng.

Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 5
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 6
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 7
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 8
Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 9
Dân mạng bình luận về ngoại hình, trang phục, xuất thân của ông xã Minh Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngược lại, vẫn có những ý kiến chỉ trích sự soi mói về đời tư của người khác. Không ít người cho rằng, chồng Minh Hằng có ngoại hình phong độ và khí chất của một doanh nhân thành đạt. Đặc biệt, khuôn mặt anh khá phúc hậu và hiền lành.

"Dân kinh doanh làm ăn chứ có phải ăn ở không đâu mà mọi người đòi trẻ đòi đẹp rồi chê này chê nọ"; "Tôi thấy có già bao nhiêu đâu xứng đôi lắm chứ bộ, vô chê già này già kia ngưới ta biết trước nên kêu giấu luôn đó"; Đọc bình luận mới biết sao Minh Hằng không muốn công khai hình chú rể. Nhiều người tính kỳ quá"... nhiều người thông cảm cho việc "giấu chồng" của giọng ca Một vòng trái đất.

Dân mạng bình phẩm ngoại hình chồng Minh Hằng, khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát của cô dâu - Ảnh 10
Minh Hằng hạnh phúc bên ông xã trong ngày cưới. Ảnh: Kiếng Cận

 

Chồng Minh Hằng là doanh nhân Quốc Bảo, sinh năm 1977. Anh hiện là Phó tổng giám đốc công ty dệt may lớn ở Long An. Nữ ca sĩ cho biết, anh là người tâm lý, nuông chiều sở thích của cô. Chồng Minh Hằng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của cô và tôn trọng mọi quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra. Suốt 6 năm bên nhau, Minh Hằng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đối phương, thế nên cô quyết định nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ cùng người đàn ông này.

Trong quãng thời gian bên nhau suốt 6 năm, Minh Hằng giữ kín hình ảnh của "người ấy". Cô cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ lúc công bố cưới, tên anh không ít lần nằm trong top tìm kiếm của Google. Tôi là nghệ sĩ nhưng anh thì không. Do đó, bảo mật hình ảnh là điều tôi cố gắng dành cho anh".

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Dù đã cố gắng giấu kín và căn dặn khách mời cẩn thận, nhưng hình ảnh ông xã Minh Hằng bằng cách nào đó vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài.

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Từ khóa:   Minh Hằng đám cưới Minh Hằng chồng Minh Hằng

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