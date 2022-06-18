Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp?

Hậu trường 18/06/2022 21:14

Minh Hằng tỉ mỉ từng chút một trong ngày vui của mình, dĩ nhiên thực đơn mà cô chuẩn bị cho quan khách cũng toàn những món thượng hạng siêu đắt đỏ.

Chiều 18/6, hôn lễ của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Minh Hằng chính thức diễn ra tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Để thực hiện mong ước từ nhỏ, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ tại bãi biển Vũng Tàu. Hôn lễ quy tụ đông đảo sao Việt như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi…

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 1
Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 2
Nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào" lộng lẫy như nàng công chúa trong đám cưới cổ tích. Ảnh: Kiếng Cận

 

Minh Hằng chuẩn bị lễ cưới trong khoảng 4 tháng. Nữ diễn viên tới Vũng Tàu trước hai ngày để giám sát các công đoạn. Cô tự lên ý tưởng và làm đạo diễn cho buổi lễ. Qua đó có thể Minh Hằng rất chỉn chu cho ngày trọng đại của mình, không chỉ trọn vẹn cho ngày vui bản thân mà nữ ca sĩ còn muốn hài lòng những quan khách đến dự tiệc.

Ngoài những hình ảnh về một đám cưới lãng mạn, Minh Hằng còn cho thấy độ chịu chi của mình thông qua thực đơn trong đám cưới với các món sơn hào hải vị có đủ. Thực đơn tiệc cưới cô thiết kế chỉ nhìn qua thôi cũng đủ chảy nước miếng. Theo đó, những món ăn được vợ chồng Minh Hằng lựa chọn đưa vào thực đãi khách bao gồm: cua lột chiên giòn sốt Hoàng Kim, hoành thánh tôm hùm với nước dùng thượng hạng, súp lơ xanh non với bào ngư hầm, cá Tuyết hấp Hồng Kông, nạc vai bò xá xíu với cơm chiên sốt X.O bỏ lò, tráng miệng chè tổ yến hạt sen.

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 3
Không gian tiệc buổi tối ở ngoài trời, sau phần tiệc đến 8h tối, khách mời sẽ nhảy đầm, hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Internet

 

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 4
Thực đơn hảo hạng vợ chồng Minh Hằng dành cho khách mời. Ảnh: Internet

 

Trước đó, giọng ca Sắc môi em hồng đã công bố lịch trình chi tiết đám cưới trên thiệp mời cho khách mời có thể chủ động thời gian. Theo đó, 4h chiều là thời gian làm lễ và 6h tối là phần tiệc tối. Tiệc tối vẫn được tổ chức ngay trên bãi biển thơ mộng, không gian thoáng đãng ngoài trời. Đặc biệt, cô dâu thể thiện sự tỉ mỉ và chu đáo trong từng chi tiết nhỏ nhất. Vì tổ chức trên bãi biển nên Minh Hằng đã lưu ý các khách mời không đi giày cao gót để dễ di chuyển.

Trong ngày trọng đại, Minh Hằng diện váy ren cúp ngực bước vào lễ đường trong sự chúc mừng của người thân, bạn bè. Minh Hằng không công khai hình ảnh chú rể và dặn dò khách mời không đăng trên trang cá nhân. Trong một số hình xuất hiện trên mạng xã hội, chú rể chỉ được chụp từ xa, không rõ mặt.

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 5
Không gian buổi lễ nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Kiếng Cận

 

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 6
Minh Hằng tung hoa cưới, được biết Diệu nhi là người đón nhận được. Ảnh: FB Vũ Ngọc Đãng

 

Minh Hằng và chồng đại gia cho khách mời ăn gì trong đám cưới để xứng tầm đẳng cấp? - Ảnh 7
Minh Hằng và chồng hạnh phúc trong khung cảnh lãng mạn. Ảnh: Kiếng Cận

 

Nói về lý do lựa chọn cỏ lau để trang trí buổi tiệc, mà không phải là hoa như nhiều người vẫn hay sử dụng, Minh Hằng cho biết, cô muốn là bông hoa duy nhất trong cuộc đời người đàn ông của mình. 

“Lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé. Tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên không chọn bất kỳ bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Tôi là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Cỏ lau là một loài hoa có sức sống kiên cường dù trải qua bao bão giông”, nữ diễn viên tâm sự.

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể

Minh Hằng cho biết, giữ kín hình ảnh chồng là điều cô cố gắng dành cho anh.

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