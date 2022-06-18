Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc

Hậu trường 18/06/2022 18:12

Lễ cưới của Minh Hằng diễn ra tại bãi biển thơ mộng, không gian được trang trí lạ mắt khiến nhiều người thích thú.

Chiều nay (18/6), đám cưới của Minh Hằng chính thức được diễn ra tại Hồ Tràm, Vũng Tàu, quy tụ sự đông đảo sao Việt cũng như người thân, bạn bè thân thiết.. Phía nữ ca sĩ yêu cầu quyền riêng tư, nên những hình ảnh được tiết lộ ra bên hầu như nhỏ giọt. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn nóng lòng theo dõi sự kiện đặc biệt của Minh Hằng và chồng đại gia ngành dệt.

Trước khi đến giờ "G", lễ đường của "cô dâu tháng 6" được hé lộ với phần trang trí độc đáo, sử dụng cỏ lau thay vì hoa tươi thường thấy.

Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc - Ảnh 1
Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc - Ảnh 2
Không gian tiệc cưới bãi biển của Minh Hằng được trang trí toàn bộ bằng cỏ lau. 

 

Với tone màu trắng - nâu chủ đạo, Minh Hằng mong muốn mang lại sự sang trọng, tinh tế cho ngày trọng đại nhất đời mình. Minh Hằng cho biết cô chọn cỏ lau vì nó vừa uyển chuyển lại vừa hoang dại, mạnh mẽ. Loại cỏ này thể hiện tính cách cô dâu. 

“Lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé, tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Tôi là bông hoa cho người đàn ông của đời mình”, nữ diễn viên tâm sự.

Cô tâm sự thêm: “Thật ra cỏ lau là một loài hoa, có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông. Dù rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài biển thì Hằng muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, rất mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển”.

Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc - Ảnh 3
Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc - Ảnh 4
Nhiều người tỏ ra khá thích thú với ý tưởng chọn cỏ lau trong ngày trọng đại của Minh Hằng. 

 

Được biết, nữ ca sĩ tự lên ý tưởng và làm đạo diễn cho ngày trọng đại của mình. Hôm qua, Minh Hằng theo sát quá trình chuẩn bị, trang trí tại hội trường tổ chức buổi lễ và chỉ đạo ê-kíp sắp xếp. Nữ ca sĩ mong muốn mọi việc tại hôn lễ diễn ra hoàn hảo, để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp và khó quên. 

Đám cưới 'độc nhất vô nhị' của Minh Hằng: Không có nổi một bông hoa tươi, trang trí bằng cỏ đơn sắc - Ảnh 5
Minh Hằng bên hội bạn thân trước giờ "G".

 

Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh… tới Vũng Tàu từ ngày 17/6 để cùng Minh Hằng chuẩn bị hôn lễ. Đám cưới được tổ chức ở bãi biển.

Minh Hằng muốn hôn lễ riêng tư, không để truyền thông tác nghiệp. Theo ca sĩ, cô muốn bảo vệ nửa kia.

"Tôi đang tận hưởng từng phút giây được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là tôi đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ, vô lo. Tiệc cưới này có nhiều bất ngờ nho nhỏ, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ, để mọi người được dâng trào cảm xúc và hết mình bên nhau", Minh Hằng nói.

"Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh", nữ nghệ sĩ nói về ông xã.

Ảnh: KiengCan team

Đếm ngược từng giờ - chờ đợi đám cưới cổ tích của Minh Hằng với chồng đại gia: Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt!

Đếm ngược từng giờ - chờ đợi đám cưới cổ tích của Minh Hằng với chồng đại gia: Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt!

Vậy là chỉ còn ít giờ nữa, hôn lễ của Minh Hằng và chồng đại gia sẽ chính thức được diễn ra tại Hồ Tràm, Vũng Tàu.

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