Không phải vàng bạc đá quý, của hồi môn Minh Hằng nhận được có gì mà khiến dân tình choáng váng?

Khác với những mỹ nhân khác, Minh Hằng không đeo vàng trĩu cổ, tay cũng không "nặng" nhẫn kim cương... mà thứ cô nhận được có khi còn giá tri hơn nhiều. Đó một sấp sổ hồng nhà cửa, đất đai và cọc tiền lớn.

Minh Hằng nhận sấp sổ hồng và tiền trong ngày trọng đại. Ảnh: KiengCan team

Khi hình ảnh này chia sẻ trên mạng, dân mạng không khỏi trầm trồ và cho rằng "người giàu luôn có lối đi riêng". Sấp sổ hồng Minh Hằng nhận được từ đàng trai chắn chắn có giá trị "khủng", dù chưa biết rõ con số chính xác nhưng nhiều người phải "mắt chữ a, mồm chữ o" trước đám cưới của giới nhà giàu.

Buổi lễ gia tiên được diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Gia đình 2 bên dành những phần quà, lời chúc phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc. Minh Hằng và chồng cũng không giấu được sự xúc động trong ngày trọng đại này. Khoảnh khắc cả hai thực hiện từng nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên, chia sẻ cảm nhận của bản thân… đem đến nhiều cảm xúc.

Lễ gia tiên của Minh Hằng và chồng đã được cả hai lên kế hoạch, chuẩn bị từ 3 tháng trước, ngay sau khi nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn. Đặc biệt, toàn bộ khâu thiết kế tại buổi lễ gia tiên đều do Minh Hằng quyết định. Ông xã chiều chuộng theo mọi ý thích của sao phim Bẫy ngọt ngào và ủng hộ tất cả sự lựa chọn của cô.

Minh Hằng hạnh phúc bên bạn đời. Ảnh: KiengCan team

Tiệc cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Theo Minh Hằng, cô và chồng sắp cưới luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho bạn gái. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống.

Trong thiệp mời gửi khách dự đám cưới, Minh Hằng đưa ra 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

Trước đó, thông tin về chồng sắp cưới của Minh Hằng cũng bị rò rỉ. Anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Vốn điều lệ của công ty cập nhật theo đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất vào ngày 08/05/2020 là 210 tỷ đồng. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.