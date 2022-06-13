'Nổi da gà' cảnh chú rể leo thang cao vút để hôn Minh Hằng trong lễ rước dâu

Trong trò chơi khác, nhà gái đặt xà ngang ở mức thấp, ông xã Minh Hằng cùng dàn rể phụ phải đi bên dưới để không đụng trúng đầu. Nếu không vượt qua được, họ phải ăn quả chanh.

Hơn 9h, ông xã Minh Hằng cùng dàn phù rể gồm Trương Thanh Long, Lương Mạnh Hải, Tôn Tuấn Kiệt, Trần Huy Anh, Trung Nguyễn... có mặt tại nhà gái ở thành phố Thủ Đức. Trước khi được vào cửa, chú rể trải qua hàng loạt trò chơi "thử thách" về thể lực và trí tuệ do Minh Hằng đưa ra, trong đó có màn chú rể tìm cách gặp cô dâu ở tầng hai. Doanh nhân Quốc Bảo dựng thang, nhờ dàn phù rể giữ để leo lên ban công, gọi tên vợ.

Đây đều là những yêu cầu của dàn dâu phụ đưa ra làm phía đàng trai “dở khóc dở cười”, thúc đẩy không khí sự kiện thêm vui tươi và hạnh phúc. Sau khi vượt qua mọi trò chơi, phía chú rể, phụ rể cũng đã tiến vào bên trong.

Tuy nhiên, có một bức ảnh đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán trên mạng xã hội. Đó là cảnh chồng đại gia phải leo thang cao, làm sao để hôn được Minh Hằng đứng trên lầu.

Dân mạng "nổi da gà" khi nhìn thấy cảnh chú rể leo lên thang để hôn cô dâu.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Nguy hiểm quá"; "Em nghĩ trò này nên bỏ nha"; "Nhìn ghê quá, chỉ lo sự cố"...

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng "sự nguy hiểm" này đến từ góc chụp, thực tế không đến mức như vậy.

Sau buổi lễ vu quy hôm nay, Minh Hằng sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/6 trên bãi biển ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. Lễ cưới của Minh Hằng sẽ được thắt chặt an ninh nhằm giữ riêng tư cho gia đình.

Minh Hằng xinh đẹp trong ngày lễ cúng gia tiên.

Trước đó, người đẹp cũng đã có một tâm thư lên tiếng việc sẽ đứng ra "bảo vệ" sự riêng tư cho chồng. Nữ ca sĩ cho biết lễ cưới sẽ diễn ra với sự tôn trọng quyền riêng tư của tất khách mời dự tiệc. Các thông tin chính thống sẽ được cô dâu chú rể chia sẻ cùng khán giả ngay sau sự kiện diễn ra.

Minh Hằng và chồng lên kế hoạch, chuẩn bị cho hôn lễ từ ba tháng trước. Ý tưởng trang trí buổi lễ do Minh Hằng quyết định. Ông xã chiều theo mọi ý định của diễn viên.

Chồng Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, làm trong lĩnh vực dệt may. Người đẹp sinh năm 1987, hoạt động ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Ở phim truyền hình, cô từng gây chú ý qua các dự án Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Ngôi nhà hạnh phúc, Mẹ ác ma cha thiên sứ... Vai Đông Dương trong phim Vừa đi vừa khóc từng giúp Minh Hằng đoạt giải Mai Vàng hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích" năm 2015.

Ngoài ra, Minh Hằng còn là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng, cô thậm chí được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo". Người đẹp 35 tuổi còn cầm trịch nhiều cuộc thi sắc đẹp, được đánh giá khá cao về chuyện môn cũng như kinh nghiệm sân khấu.

Ảnh: KiengCan team