Đám cưới 'siêu khủng' của Minh Hằng: Biệt thự nhà gái trang hoàng đầy hoa tươi, chồng đại gia ngành dệt đưa dàn xế hộp đến rước nàng về dinh

Nhóm phù dâu trêu đùa, giúp Minh Hằng giải tỏa căng thẳng. Khả Như nói: "Tôi cảm nhận sự hạnh phúc của Minh Hằng lan tỏa sang mọi người. Chúc chị luôn viên mãn mỗi ngày và những ấp ủ trong tương lai trở thành hiện thực".

Sáng 13/6, Minh Hằng cử hành lễ gia tiên tại nhà riêng với dàn phù dâu gồm Khả Như, Khả Ngân, Emma Lê, Annie Thu Thủy (nhóm LipB), Như Mỹ và Trâm Anh (hai học trò của Minh Hằng tại chương trình The Face 2018). Họ đến nhà gái ở thành phố Thủ Đức từ sáng sớm, diện áo dài hồng chuẩn bị đón tiếp nhà trai.

Hơn 9h, ông xã Minh Hằng cùng dàn phù rể gồm Trương Thanh Long, Lương Mạnh Hải, Tôn Tuấn Kiệt, Trần Huy Anh, Trung Nguyễn... có mặt. Trước khi được vào cửa nhà gái, chú rể trải qua hàng loạt trò chơi "thử thách" về thể lực và trí tuệ do cô dâu đưa ra khiến không khí thêm phần hào hứng.

Sau khi vượt qua mọi trò chơi, phía chú rể, phụ rể cũng đã tiến vào bên trong. Nghi thức lễ gia tiên chính thức bắt đầu.

Dàn phù rể nhà trai. Ảnh: KiengCan team

Ông xã Minh Hằng mang dàn siêu xe đến rước cô dâu. Ảnh: KiengCan team

Dàn xe sang trong quá trình di chuyển. Ảnh: Saostar

Xuất hiện tại lễ gia tiên, Minh Hằng rạng rỡ trong bộ áo dài màu trắng thướt tha. Không còn hình tượng mạnh mẽ và phóng khoáng thường thấy, nữ nghệ sĩ trong dịp đặc biệt này khoe nhan sắc dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc luôn trên môi. Trong khi đó, ông xã của cô bảnh bao với bộ vest.

Minh Hằng đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại. Ảnh: KiengCan team

Buổi lễ gia tiên diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Gia đình hai bên dành những phần quà, lời chúc phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc. Minh Hằng và chồng cũng không giấu được sự xúc động tại ngày trọng đại này.

Khoảnh khắc cả hai thực hiện từng nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên, chia sẻ cảm nhận của bản thân… đem đến nhiều cảm xúc.

Không gian lễ cưới tại nhà cô dâu lấy sắc xanh nước biển làm chủ đạo. Ảnh: KiengCan team

Lễ gia tiên của Minh Hằng và chồng đã được cả hai lên kế hoạch, chuẩn bị từ 3 tháng trước, ngay sau khi nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn. Đặc biệt, toàn bộ mọi sự thiết kế tại buổi lễ gia tiên đều do Minh Hằng quyết định. Ông xã chiều chuộng theo mọi ý định và ủng hộ tất cả sự lựa chọn của cô.

Sau lễ gia tiên, nghệ sĩ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18/6 trên bãi biển ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. Nhiều đồng nghiệp tham gia biểu diễn chúc mừng hạnh phúc như: Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Khả Ngân. Cô dâu và chú rể cũng sẽ có màn nhảy mở màn.

Đám cưới Minh Hằng diễn ra với sự tôn trọng quyền riêng tư. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Minh Hằng đã gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Theo thông tin trên thiệp mời, hôn lễ yêu cầu khách mời không đưa trẻ em tới. Nữ ca sĩ cũng giấu kín địa điểm tổ chức lễ cưới.

Thay vì ghi rõ địa điểm như những thiệp mời khác, Minh Hằng ghi dòng chữ: "Đây là password của chúng ta".

Mới đây, Minh Hằng có bài viết dài chia sẻ cảm xúc khi bước sang trang mới của cuộc đời.

Cô tâm sự: "Tôi đang tận hưởng từng phút giây được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là tôi đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ, vô lo. Tiệc cưới này có nhiều bất ngờ nho nhỏ, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ, để mọi người được dâng trào cảm xúc và hết mình bên nhau".