Cận cảnh bó hoa cưới cực sang chảnh của Minh Hằng, có gì đặc biệt mà gọi là 'báu vật'?

Sau khi "nhá hàng" thiệp cưới độc đáo khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên", mới đây Minh Hằng tiếp tục bật mí bó hoa cưới sẽ xuất hiện trong ngày trọng đại sắp tới. Có thể thấy, hoa cưới được diễn viên Bẫy ngọt ngào chọn chỉ có vỏn vẹn một tông màu trắng. Cụ thể hơn, nữ ca sĩ đã chọn hoa hồng làm chủ đạo và điểm xuyến vào đó bằng một số loài hoa khác trông cực kì tinh tế. Dễ thấy, dù không quá cầu kì thế nhưng hoa cưới của Minh Hằng vẫn sang chảnh hết phần thiên hạ. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng thể hiện sự trân trọng bó hoa thông qua dòng trạng thái: "Finally. Mừng rơi nước mắt. Báu vật nay đã về tay".

Chỉ còn đúng 7 ngày nữa, đám cưới của Minh Hằng và ông xã doanh nhân sẽ chính thức diễn ra. Ngay lúc này, mọi thông tin về đám cưới đang thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng.

Hoa cưới được xem là biểu tượng của sắc đẹp, tình yêu và hạnh phúc. Ngoài việc gửi gắm những điều tích cực vào hôn nhân, bó hoa cầm tay cũng được xem là vật phẩm giúp cô dâu lung linh hơn trong ngày cưới.

Hoa cưới sẽ được cô dâu ném cho những người độc thân dự tiệc cưới, với ý nghĩa giúp người đó tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

Nhiều sao Việt rất coi trọng bó hoa cưới trong ngày vu quy. Hẳn Minh Hằng đã nghiên cứu kỹ để lựa chọn một bó hoa ưng ý, và giá thành có lẽ cũng không hề rẻ.

Cho đến hiện tại, diễn viên "Bẫy ngọt ngào" vẫn chưa hé lộ dung mạo bạn đời. Ảnh: FBNV

Ngày 18/6 tới đây, Minh Hằng và hôn phu sẽ tổ chức lễ cưới tại Hồ Tràm, Vũng Tàu với khoảng 300 khách mời là người thân, đồng nghiệp của cô dâu chú rể.

Hôn lễ của Minh Hằng có một số quy định đáng chú ý. Vợ chồng ca sĩ yêu cầu quan khách mang theo thiệp khi dự tiệc, mặc đúng dresscode (đồ theo yêu cầu của Minh Hằng). Bên cạnh đó, họ lưu ý khách không dẫn theo trẻ em vì đây là "tiệc dành cho người lớn".

Trước đó, nữ ca sĩ từng hứa với "người ấy" sau khi đạt được thành tựu một dự án nào đó, cô sẽ đồng ý kết hôn. Vì vậy, sau khi Bẫy ngọt ngào đạt doanh thu 93 tỉ đồng, Minh Hằng đã nhận lời cầu hôn của anh vào ngày 14/3.

Minh Hằng cho biết chồng sắp cưới là doanh nhân, hơn cô 10 tuổi. Nữ diễn viên cho hay cô và anh luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Cô cũng tiết lộ bản thân được chồng sắp cưới ủng hộ công việc đóng phim cũng như sản xuất phim của mình.