Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này?

Minh Hằng và vị hôn phu đã chuẩn bị cho ngày trọng đại từ rất lâu. Thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục 'nhá hàng' ảnh cưới khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Tháng 6 tới, Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Tháng 6 cũng là tháng sinh nhật của giọng ca sinh năm 1987. Ngoài ra, tháng 6/2022 cũng đánh dấu hành trình bên nhau dài 6 năm 6 tháng của họ. Về ngày giờ cụ thể, cho đến nay giọng ca Sắc môi em hồng vẫn giữ kín bưng. Bên cạnh đó, chân dung chú rể cho đến nay vẫn là ẩn số với người hâm mộ, khi Minh Hằng vẫn chưa chính thức "ra mắt" công chúng. Theo đồn đoán, chồng sắp cưới của nữ nghệ sĩ là một doanh nhân giàu có.

Minh Hằng khá kín tiếng, khi cho đến nay vẫn giữa kín bưng về "người ấy" cũng như thông tin về ngày cưới. Ảnh: FBNV Mới đây, một nguồn tin hậu trường showbiz tiết lộ rằng đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia sẽ diễn ra tại Hồ Tràm. Nguồn tin còn cho biết thêm, ngày trọng đại của giọng ca sinh năm 1987 chính thức được ấn định vào 18/6 tới, tại một bãi biển khá xinh đẹp, khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô là muốn tổ chức ở Đà Lạt. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nguồn tin bên lề và khán giả đang rất nóng lòng chờ nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận thời điểm cụ thể.

Minh Hằng và ekip đang ráo riết chuẩn bị cho ngày trong đại. Ảnh: FBNV Hồi cuối tháng 3, Minh Hằng ra Hà Nội để thử váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley… Tại đây, Minh Hằng không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho Minh Hằng. Minh Hằng thử nhiều bộ váy cưới, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi bộ ảnh chính thức đến từ nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV Sau màn cầu hôn ngọt ngào, đôi uyên ương sắp chính thức về chung một nhà. Ảnh: FBNV Minh Hằng thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân vào tối 14/3. Sao phim Bẫy ngọt ngào hạnh phúc tiết lộ người yêu đã "bắn" rap để hỏi cưới cô. Nhắc về chồng sắp cưới, Minh Hằng khẳng định cô đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng bày tỏ dù cô lấy chồng nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ nghệ thuật.

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