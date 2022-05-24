Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này?

Hậu trường 24/05/2022 16:40

Minh Hằng và vị hôn phu đã chuẩn bị cho ngày trọng đại từ rất lâu. Thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục 'nhá hàng' ảnh cưới khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Tháng 6 tới, Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Tháng 6 cũng là tháng sinh nhật của giọng ca sinh năm 1987. Ngoài ra, tháng 6/2022 cũng đánh dấu hành trình bên nhau dài 6 năm 6 tháng của họ.

Về ngày giờ cụ thể, cho đến nay giọng ca Sắc môi em hồng vẫn giữ kín bưng. Bên cạnh đó, chân dung chú rể cho đến nay vẫn là ẩn số với người hâm mộ, khi Minh Hằng vẫn chưa chính thức "ra mắt" công chúng. Theo đồn đoán, chồng sắp cưới của nữ nghệ sĩ là một doanh nhân giàu có.

Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này? - Ảnh 1
Minh Hằng khá kín tiếng, khi cho đến nay vẫn giữa kín bưng về "người ấy" cũng như thông tin về ngày cưới. Ảnh: FBNV

 

Mới đây, một nguồn tin hậu trường showbiz tiết lộ rằng đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia sẽ diễn ra tại Hồ Tràm. Nguồn tin còn cho biết thêm, ngày trọng đại của giọng ca sinh năm 1987 chính thức được ấn định vào 18/6 tới, tại một bãi biển khá xinh đẹp, khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô là muốn tổ chức ở Đà Lạt. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nguồn tin bên lề và khán giả đang rất nóng lòng chờ nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận thời điểm cụ thể.

Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này? - Ảnh 2
Minh Hằng và ekip đang ráo riết chuẩn bị cho ngày trong đại. Ảnh: FBNV

 

Hồi cuối tháng 3, Minh Hằng ra Hà Nội để thử váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley… Tại đây, Minh Hằng không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho Minh Hằng.

Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này? - Ảnh 3
Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này? - Ảnh 4
Minh Hằng thử nhiều bộ váy cưới, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi bộ ảnh chính thức đến từ nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

 

Lộ địa điểm chính thức diễn ra đám cưới của Minh Hằng với chồng đại gia, tưởng đâu xa hóa ra lại quen thuộc thế này? - Ảnh 5
Sau màn cầu hôn ngọt ngào, đôi uyên ương sắp chính thức về chung một nhà. Ảnh: FBNV

 

Minh Hằng thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân vào tối 14/3. Sao phim Bẫy ngọt ngào hạnh phúc tiết lộ người yêu đã "bắn" rap để hỏi cưới cô. Nhắc về chồng sắp cưới, Minh Hằng khẳng định cô đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng bày tỏ dù cô lấy chồng nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ nghệ thuật.

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Sau hơn 1 tháng được bạn trai cầu hôn, Minh Hằng khoe khoảnh khắc chụp ảnh cưới của mình cùng vị hôn phu tại Đà Lạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng đám cưới Minh Hằng và chồng đại gia

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?