Khả Ngân tháp tùng đàn chị Minh Hằng đi thử váy cưới, nhan sắc cô dâu được CĐM khen hết lời

Hậu trường 23/05/2022 21:32

Khả Ngân không những chứng kiến khoảnh khắc đàn chị được cầu hôn mà mới đây, cô còn cùng người chị thân thiết đi chọn váy cưới.

'Bé heo' Minh Hằng ngày 14/3 mới đây thông báo đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai doanh nhân. Thông tin cho biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trước khi chính thức 'theo chàng về dinh', Minh Hằng và người chồng sắp cưới đã có 6 năm hẹn hò kín tiếng. Trong ngày nữ ca sĩ được cầu hôn, Khả Ngân là sao Việt duy nhất đã trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đàn chị thân thiết.

Khả Ngân tháp tùng đàn chị Minh Hằng đi thử váy cưới, nhan sắc cô dâu được CĐM khen hết lời - Ảnh 1
Minh Hằng lựa chọn váy cưới và đang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ - Ảnh: Internet

Đến hôm nay 23/5, Minh Hằng đang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ thì đàn em Khả Ngân cũng có vai trò khá quan trọng. Hoá ra, nữ diễn viên là người "tháp tùng" đàn chị hào môn tương lai đi lựa chọn và thử váy cưới. Trên Facebook cá nhân, Khả Ngân đã đăng tải những bức ảnh hậu trường buổi thử váy và bồi hồi chia sẻ: "Hộ tống chị yêu Minh Hằng đi thử váy cưới mà lòng tui nó rộn ràng bồi hồi đập tình tàng tang nên không thể không khoe".

Khả Ngân tháp tùng đàn chị Minh Hằng đi thử váy cưới, nhan sắc cô dâu được CĐM khen hết lời - Ảnh 2
Khả Ngân chia sẻ những bức ảnh hậu trường buổi thử váy cưới của đàn chị thân thiết - Ảnh: FBNV

Với kiểu tóc búi cao, để mặt mộc nhưng Minh Hằng vẫn khiến bao người chứng kiến nhan sắc này phải trầm trồ vì quá xinh đẹp, vẻ ngoài sang trọng, nụ cười toát ra đúng hình ảnh của người phụ nữ hạnh phúc. Qua những khoảnh khắc hiếm hoi mà trực tiếp như thế này, netizen cho rằng Minh Hằng đích thị là cô dâu được ngóng chờ nhất trong tháng 6 tới.

 

Trước đó, nữ diễn viên Khả Ngân cũng từng bật khóc vì xúc động khi thấy người chị của mình bất ngờ nhận nhẫn cầu hôn từ bạn trai doanh nhân: "Hôm đấy chị tui đã rơi nước mắt trong hạnh phúc, thế tui cũng khóc lên bờ xuống ruộng luôn tại vui quá trời vui khi chị mình hạnh phúc". Cách đây ít hôm, Khả Ngân cũng đã cùng hội bạn tổ chức tiệc độc thân cho Minh Hằng.

Khả Ngân tháp tùng đàn chị Minh Hằng đi thử váy cưới, nhan sắc cô dâu được CĐM khen hết lời - Ảnh 3
Khả Ngân là người hiếm hoi chứng kiến khoảnh khắc đàn chị được cầu hôn và bậc khóc vì xúc động - Ảnh: Internet

Sắp tới, Minh Hằng và chồng doanh nhân sẽ về chung một nhà. Hôn lễ của cặp đôi đáng mong chờ này được dự đoán sẽ siêu long trọn và hoành tráng, quy tụ dàn khách mời là sao hot Vbiz. Vị hôn phu của Minh Hằng có danh tính là Q.B - Phó TGĐ một công ty về dệt may ở Long An. Nam doanh nhân lớn hơn giọng ca "Người vô hình" 10 tuổi, cả hai có thời gian dài làm bạn bè trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương.

Khả Ngân tháp tùng đàn chị Minh Hằng đi thử váy cưới, nhan sắc cô dâu được CĐM khen hết lời - Ảnh 4
Cả hai có thời gian dài làm bạn bè trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương, sắp tới cặp đôi sẽ về chung một nhà vào tháng 6 - Ảnh: Internet

Ca sĩ và bạn trai doanh nhân lên kế hoạch cho hôn lễ gồm: chọn trang phục, địa điểm, khách mời... Trong đó, cô và chồng sắp cưới thực hiện màn First dance (nhảy mở màn) ở tiệc. Theo cô, hai tháng qua, bạn trai cố gắng luyện tập vì nhảy là sở đoản của anh. "Anh ấy muốn tôi vui nên chiều chuộng hết mực. Tôi cũng cho anh chút thử thách nhỏ vì cưới được vợ đâu có dễ", cô nói vui.

 

Ngoài kịch bản cho hôn lễ, Minh Hằng cũng chăm chút cho váy cưới của cô. Hôm 22/5, ca sĩ làm việc với một đơn vị đại diện cho 12 thương hiệu thời trang cưới nổi tiếng thế giới: Monique Lhuillier, Marchesa, Anne Barge, Eva Lendel, Wona Concept... tiếp tục chọn bộ cánh phù hợp cho hôn lễ. Trước đó, cô chọn một bộ của thương hiệu từng thiết kế cho Paris Hilton.

Theo ca sĩ, việc lựa váy cưới không đơn giản nhưng thú vị và đem lại niềm hạnh phúc. Cô nói: "Tôi không cần đồ có quá nhiều chi tiết hoặc lộng lẫy mà phải tôn nét đẹp cô dâu".

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng vẫn 'khổ sở' vì chọn váy cưới: 'Ai nói tôi khó tính thì chịu'

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng vẫn 'khổ sở' vì chọn váy cưới: 'Ai nói tôi khó tính thì chịu'

Minh Hằng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình vào tháng 6 sắp tới.

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Từ khóa:   Minh Hằng Khả Ngân Chồng doanh nhân

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