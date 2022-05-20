Cận kề ngày lên xe hoa, Minh Hằng bật mí chiếc váy cưới siêu 'đắt đỏ' cho ngày trọng đại, đặc biệt ra sao mà phải may ròng rã tận 1 tháng?

Chiếc váy cưới mà Minh Hằng sẽ diện trong ngày trọng đại được hé lộ gây nhiều sự chú ý.

Sau nhiều năm giữ kín như bưng chuyện tình cảm, vừa qua Minh Hằng bất ngờ công khai được bạn trai cầu hôn và tiết lộ luôn kế hoạch đám cưới vào tháng 6 năm nay. Chẳng còn bao lâu nữa, hôn lễ đáng mong chờ nhất sẽ diễn ra, Minh Hằng cũng đang rục rịch chuẩn bị chỉn chu nhất cho ngày trọng đại. Trên mạng xã hội những ngày vừa qua cũng xôn xao không ngừng trước clip hậu trường chụp ảnh cưới của nữ ca sĩ. Đặc biệt, bộ váy cưới mà "cô dâu tháng 6" sẽ khoác lên hiện đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Minh Hằng đáng ráo riết chuẩn bị cho ngày cưới - Ảnh: Internet Mới đây, Huy Trần - một trong những nhà thiết kế phụ trách váy của nữ ca sĩ chụp trong ảnh cưới đã bất ngờ bật mí nhiều câu chuyện thú vị. Theo như anh chia sẻ, chiếc váy mà anh thực hiện cho Minh Hằng trong bộ ảnh cưới phải mất hơn 1 tháng để hoàn thành. Nhà thiết kế hé lộ chiếc váy mà anh thực hiện cho Minh Hằng trong bộ ảnh cưới phải mất hơn 1 tháng để hoàn thành - Ảnh: Internet Huy Trần kể: "1 tháng là khoảng thời gian tính cả lúc lên ý tưởng và cho đến những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với sự kiện mang tính trọng đại và ý nghĩa như thế này, đòi hỏi Huy và cả đội ngũ nhân viên phải làm việc hết sức tỉ mỉ và chu đáo, không thể có một sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Tuy nhiên, 1 tháng là chưa tính thời gian chờ vải nhập từ nước ngoài về".

Trong loạt ảnh thử váy cưới, nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng - Ảnh: Internet Có thể thấy, đối với sự kiện quan trọng trong đời, Minh Hằng chọn lựa váy cưới khá kỹ và chuẩn bị mọi khâu cho lễ cưới cũng rất kỳ công. Trong loạt ảnh thử váy cưới, nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng. Dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của Minh Hằng vẫn rất rạng rỡ. Khán giả cũng đang háo hức mong chờ ngày đám cưới cổ tích của Minh Hằng được diễn ra.

Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu? Một nguồn tin cho biết Minh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào thời gian và địa điểm khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô.

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