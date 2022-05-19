Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu?

Hậu trường 19/05/2022 09:56

Một nguồn tin cho biết Minh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào thời gian và địa điểm khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô.

Một nguồn tin cho biết Minh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 18/6 tới đây, tại một bãi biển khá xinh đẹp, khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô là muốn tổ chức ở Đà Lạt. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nguồn tin bên lề và khán giả đang rất nóng lòng chờ nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận thời điểm cụ thể.

Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu? - Ảnh 1
Minh Hằng trong hậu trường chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Minh Hằng cũng đã có những tâm sự về chuyện tổ chức đám cưới. Người đẹp không giấu được sự phấn khích và bỡ ngỡ khi đích thân chuẩn bị hôn lễ sắp tới: "Một trăm nghìn thứ phải nghĩ, nhưng do mình là nghệ sĩ nên có lợi thế được mặc nhiều trang phục khác nhau nên có thể nắm bắt ưu nhược điểm cơ thể. Nhưng không hề đơn giản, cái gì cũng khó hết. Dù bận rộn nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng tập luyện để giữ dáng".

Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu? - Ảnh 2
Minh Hằng và bạn trai doanh nhân vui vẻ trong khoảnh khắc chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

 

Được biết, tối 14/3, Minh Hằng khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trên du thuyền sông Sài Gòn. ‘Bé Heo’ tình cảm hôn bạn trai, đồng thời khoe nhẫn kim cương. Tuy nhiên, cô khéo léo che mặt ông xã tương lai để giữ sự riêng tư cho anh. Chồng sắp cưới của Minh Hằng là một doanh nhân. Nữ ca sĩ từng hứa với bạn trai là sau khi đạt được thành tựu từ một dự án nào đó của mình, cô sẽ gật đầu đồng ý kết hôn. Vì vậy, sau thành công của phim Bẫy ngọt ngào mà Minh Hằng đầu tư sản xuất và đóng chính, Minh Hằng nhận lời cầu hôn và hào hứng thông báo với người thân, bạn bè và khán giả về kế hoạch lớn này.

Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu? - Ảnh 3
Minh Hằng được ban trai đại gia cầu hôn - Ảnh: Internet

 

Cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất về đám cưới thế kỷ của nữ ca sĩ Minh Hằng.

Xôn xao khoảnh khắc Minh Hằng và ông xã ráo riết chuẩn bị cho một điều đặc biệt trong đám cưới

Xôn xao khoảnh khắc Minh Hằng và ông xã ráo riết chuẩn bị cho một điều đặc biệt trong đám cưới

Gần đây, những thông tin xoay quanh đám cưới sắp đến của Minh Hằng đang được khán giả đặc biệt quan tâm.

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