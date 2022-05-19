Hot: Minh Hằng tiết lộ thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới thế kỷ, khác xa dự tính ban đầu?

Một nguồn tin cho biết Minh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 18/6 tới đây, tại một bãi biển khá xinh đẹp, khác hoàn toàn với dự tính ban đầu của cô là muốn tổ chức ở Đà Lạt. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nguồn tin bên lề và khán giả đang rất nóng lòng chờ nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận thời điểm cụ thể.

Minh Hằng trong hậu trường chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Minh Hằng cũng đã có những tâm sự về chuyện tổ chức đám cưới. Người đẹp không giấu được sự phấn khích và bỡ ngỡ khi đích thân chuẩn bị hôn lễ sắp tới: "Một trăm nghìn thứ phải nghĩ, nhưng do mình là nghệ sĩ nên có lợi thế được mặc nhiều trang phục khác nhau nên có thể nắm bắt ưu nhược điểm cơ thể. Nhưng không hề đơn giản, cái gì cũng khó hết. Dù bận rộn nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng tập luyện để giữ dáng".