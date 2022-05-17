Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Đăng kèm đoạn clip là lời chia sẻ dí dỏm của cô: “Cô dâu đợi mãi mới thấy chú rể…vừa gặp phát bứng đi luôn”.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã úp mở hình ảnh cưới được chụp tại nhà thờ ở Đà Lạt. Đoạn clip dài 11s với lời bài hát: “I love myself but I like me better when I'm with you" ghi lại những hình ảnh cưới đầu tiên của cô và chồng sắp cưới khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và phấn khích.

Nổi bật hơn cả là khoảnh khắc nhí nhố khi ông xã bế bổng Minh Hằng lên bằng một tay. Khỏi phải nói cũng hiểu nữ diễn viên thích thú đến cỡ nào. Cô bật cười sảng khoái trước hành động vừa dễ thương vừa táo bạo này của chồng mình.

Nữ diễn viên diện đầm cưới màu trắng tinh khôi, có thiết kế đơn giản nhưng trông rất sang trọng. Địa điểm chụp ảnh cưới của cô nàng là một nhà thờ. Còn chồng sắp cưới của cô diện vest đen. Dù chỉ xuất hiện bóng lưng nhưng khán giả nhận xét rằng trông anh khá lịch lãm và sang trọng.

Cô được ông xã bế bổng bằng một tay cực lãng mạn. Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội với những lời cầu phúc đến với nữ ca sĩ Một vòng trái đất. Nhiều người không khỏi trầm trộ trước nhan sắc xinh đẹp của Minh Hằng. Dù chỉ là những ảnh hậu trường, nhưng cô dâu vẫn rạng ngời, lung linh. Người hâm mộ dự đoán những bức ảnh cưới của Minh Hằng khi chính thức được tung ra sẽ gây sốt làng giải trí Việt.

Ông xã Minh Hằng là một đại gia khá có tiếng ở TPHCM. Ảnh: FBNV

Tháng 3 vừa qua, Minh Hằng khiến mạng xã hội dậy sóng khi báo tin vui lên xe hoa. Nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào tiết lộ, cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng sáu tới.

Ngay sau đó, danh tính "nửa kia" của Minh Hằng được nhiều người hâm mộ truy lùng. Theo nhiều nguồn tin, chồng sắp cưới Minh Hằng có tên là Quốc Bảo - Phó TGĐ một công ty về dệt may ở Long An. Nam doanh nhân lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn và đã có 6-7 năm hẹn hò bí mật.

Minh Hằng lần đầu tiết lộ chuyện yêu đương với "nửa kia" vào năm 2017 trong một cuộc phỏng vấn, song vẫn kiên quyết giấu kín danh tính, gương mặt người đó.

Trước nhiều tin đồn bạn trai là đại gia, Minh Hằng từng phản bác rằng anh chàng chỉ là doanh nhân và không quá giàu có. Chia sẻ về tính cách của bạn trai, nữ ca sĩ tiết lộ anh là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Những lúc Minh Hằng đi quay phim hay công việc, bạn trai cũng không ít lần hộ tống và đưa ra những lời khuyên.