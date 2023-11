Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã úp mở hình ảnh cưới được chụp tại nhà thờ ở Đà Lạt. Đoạn clip dài 11s với lời bài hát: “I love myself but I like me better when I'm with you" ghi lại những hình ảnh cưới đầu tiên của cô và chồng sắp cưới khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và phấn khích.

Đăng kèm đoạn clip là lời chia sẻ dí dỏm của cô: “Cô dâu đợi mãi mới thấy chú rể…vừa gặp phát bứng đi luôn”.