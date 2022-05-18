Xôn xao khoảnh khắc Minh Hằng và ông xã ráo riết chuẩn bị cho một điều đặc biệt trong đám cưới

Hậu trường 18/05/2022 09:29

Gần đây, những thông tin xoay quanh đám cưới sắp đến của Minh Hằng đang được khán giả đặc biệt quan tâm.

Sau Ngô Thanh Vân, Minh Hằng là mỹ nhân của làng giải trí Việt tiếp theo sẽ lên xe hoa vào tháng 6/2022 tới đây. Chính vì vậy, vào những ngày gần đây, nữ ca sĩ cũng đang rất tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này của mình.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi thích thú với khoảnh khắc Minh Hằng và ông xã tập luyện cho tiết mục nhảy nhót trong đám cưới. Cụ thể, khoảnh khắc Minh Hằng và ông xã tập luyện cho tiết mục nhảy nhót trong đám cưới đang được người hâm mộ chú ý là do biện đạo ruột của nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân Instagram. 

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Minh Hằng cùng ông xã tập động tác xoay vòng nhẹ nhàng, nghi vấn chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ biên đạo này đã chia sẻ khoảnh khắc của Minh Hằng và chồng sắp cưới đang tập động tác xoay vòng nhẹ nhàng và được ông xã nắm tay dìu dắt. Đi kèm với hình ảnh là dòng chú thích đi cùng là "2 anh chị nhìn yêu quá à" và gắn thẻ Minh Hằng.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn nhưng vẫn có thể thấy được độ ăn ý và tương tác của Minh Hằng và ông xã. Hiện chưa rõ việc tập nhảy này của Minh Hằng và chồng sắp cưới là cho mục đích gì nhưng nhiều người đồn đoán rằng là một trong những phần sẽ có trong lễ cưới sắp đến của nữ ca sĩ.

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Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã đăng tải đoạn clip hậu trường buổi chụp ảnh cưới với ông xã doanh nhân. Cô dâu Minh Hằng được khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Từ thiết kế váy cưới cho tới tạo hình của cô đều đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và sang trọng. Bên cạnh đó, chú rể diện vest lịch lãm nhưng vẫn chưa hé lộ gương mặt.

 

Hiện tại, Minh Hằng đang rất hạnh phúc bên "nửa kia" và sẵn sàng cho một đám cưới đình đám showbiz Việt trong thời gian tới.

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Minh Hằng với chồng đại gia được hé lộ, dân tình 'rục rịch' chờ đón đám cưới thế kỷ tiếp theo

Sau hơn 1 tháng được bạn trai cầu hôn, Minh Hằng khoe khoảnh khắc chụp ảnh cưới của mình cùng vị hôn phu tại Đà Lạt.

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