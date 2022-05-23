Hôn lễ cận kề, Minh Hằng vẫn 'khổ sở' vì chọn váy cưới: 'Ai nói tôi khó tính thì chịu'

Hậu trường 23/05/2022 11:03

Minh Hằng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình vào tháng 6 sắp tới.

Tháng 3 năm nay, nữ ca sĩ Minh Hằng thông báo được bạn trai doanh nhân hơn 10 tuổi cầu hôn. Thời gian này, cô đang chuẩn bị để tiến hành đám cưới. Gần đây, nữ ca sĩ có đăng tải một số video ngắn ghi lại cảnh đi thử váy cưới. Người đẹp nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ dàn ekip nam.

Dù có ê-kíp đủ sức chuẩn bị mọi thứ nhưng Minh Hằng cho biết cô phải tự tay chọn váy cưới, thực đơn bữa tiệc, hoa trang trí, sắp chỗ khách mời... Đặc biệt, lễ cưới của nữ ca sĩ sẽ được diễn ra riêng tư với số lượng khách mời tham dự giới hạn cùng những quy định khắt khe.

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Ảnh: FBNV

Đối với Minh Hằng, quá trình chọn lựa váy cưới không hề đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc và thú vị. Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ cho biết: "Thật ra, váy cưới đẹp thì nhiều lắm nhưng mà váy cưới khiến tôi có cảm giác dành riêng cho mình thì lại rất khó chọn. Tôi cũng không cần váy cưới có quá nhiều chi tiết hoặc lộng lẫy, mà phải tôn lên cô dâu... Trong hành trình tìm váy cưới vừa rồi, tôi nhận ra rằng đôi khi có tiền cũng chưa chắc giúp chọn được chiếc mà mình yêu thích".

Minh Hằng từng khoác lên mình nhiều váy cưới trong các show diễn nên cô hiểu rõ cơ thể và mong muốn của bản thân. Đối với cô, chiếc váy cưới cho ngày trọng đại của mình và đứng trước nửa kia lại là một câu chuyện rất khác, có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn. Do đó, Minh Hằng đắn đo, thay đổi không ít lần và thậm chí đi từ Bắc vào Nam để chọn nơi cung cấp xứng tầm cũng như tìm được những bộ váy cưới hợp với mình nhất.

Cô nàng bày tỏ: "Ai nói tôi khó tính thì chịu. Đây là sự kiện trong đại của đời người nên tôi không muốn dễ dãi để sau này phải hối hận. Tôi chỉ muốn mặc chiếc váy cưới mà mình mơ ước, khiến chú rể vui vẻ và hạnh phúc".

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lễ cưới sẽ được diễn ra riêng tư với số lượng khách mời tham dự giới hạn cùng những quy định khắt khe - Ảnh: FBNV

Minh Hằng đã có hơn 10 năm hoạt động giải trí với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Cùng với sự trưởng thành trong sự nghiệp, Minh Hằng cũng có sự thay đổi đáng kể trong phong cách thời trang. Hiện tại, người đẹp là một trong những ngôi sao ăn vận có gu. Minh Hằng không ngần ngại mặc gợi cảm nhưng được đánh giá là luôn ở trong chừng mực. 

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