'Hội chị em bạn dì' tặng Minh Hằng 'món quà' đặc biệt trước ngày hôn lễ thế kỷ sắp diễn ra 'Có một đêm mà tụi em rệu hết xương cốt rồi'

Sau thời gian bí mật hẹn hò, ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 6 tới đây.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Minh Hằng đã hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc độc thân của mình. Theo đó, nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi được hội chị em thân thiết dành tặng cho một “món quà” đặc biệt trước khi chính thức về chung một nhà với bạn trai doanh nhân. Bữa tiệc còn có sự góp mặt của diễn viên Khả Ngân, Thùy Anh, quản lý và em dâu Minh Hằng.

Dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ và không quá xa hoa, tráng lệ nhưng nữ ca sĩ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Minh Hằng viết "Một ngày bung xoã hôm sau rệu rạo. Mấy chị em gái tổ chức tiệc độc thân bất ngờ nên cô dâu cứ hồn nhiên đen nguyên con đeo lúp... chất à... Đã chất rồi thì phải đi vũ trường dẫy đầm thì mới trọn bộ.

Và rồi thì… Xin tạm dưỡng sức chờ đến ngày tiệc lớn chứ có một đêm mà tụi em rệu hết xương cốt rồi. Cảm ơn các chị em kinh nghiệm đã dẫn dắt em vào con đường hết độc thân trong vặt vẹo".

Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng đã để lại những lời khen cho nhan sắc cô dâu tương lai Minh Hằng, đồng thời hy vọng nữ ca sĩ sớm công bố những thông tin chính thức về ngày trọng đại của cuộc đời.

- "Cô dâu Minh Hằng quá xinh đẹp, xin vía lấy chồng với Minh Hằng ơi".

- "Không tin được đây là gái chuẩn bị lấy chồng luôn đấy".

- "Minh Hằng vẫn xinh đẹp rạng ngời, dù cho có hơi sai sai trang phục trong ngày tiệc độc thân thì phải".

- "Trông ngóng đám cưới của Minh Hằng từng ngày từng giờ".

Minh hằng khá hạnh phúc trong buổi tiệc của hội bạn - Ảnh: IGNV

Cộng đồng mạng tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến lễ cưới của 'bé Heo' Minh Hằng.