Hé lộ dàn khách mời 'xịn của đỉnh' sẽ góp mặt trong lễ cưới thế kỷ của Minh Hằng

Minh Hằng là nữ ca sĩ có tiếng trong giới showbiz, suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô luôn được lòng nhiều bạn bè, đồng nghiệp, bởi thế nên Minh Hằng cũng có vô số bạn bè thân thiết. Điển hình nhất trong số này chính là hội bạn "gia đình văn hóa".

Theo đó trong lễ cưới diễn ra vào tháng 6 tới, hội bạn thân "gia đình văn hóa" đình đám của showbiz Việt như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Khả Ngân,... hứa hẹn sẽ đổ bộ trong lễ cưới của giọng ca Một vòng trái đất. Đây đều là những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí , bởi thế nên việc xuất hiện trong lễ cưới Minh Hằng hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

Nhắc đến những sao nam thân thiết với Minh Hằng không thể không nhắc đến Lương Mạnh Hải. Cả hai từng là bộ đôi đẹp của màn ảnh thông qua hai bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc và Vừa đi vừa khóc. Sau 2 dự án này, cả hai trở nên thân thiết ngoài đời.

Lương Mạnh Hải là bạn thân lâu năm của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Gần như các buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc hay phim điện ảnh của Minh Hằng, Lương Mạnh Hải đều có mặt để chúc mừng. Về phía Minh Hằng, cô cũng thường xuyên xuất hiện mỗi khi bạn diễn ra mắt phim mới. Vì thế nên "ông xã trên màn ảnh" của Minh Hằng cũng sẽ là cái tên không thể thiếu trong lễ cưới tới đây.

Được biết, tối 16/3, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc khi được bạn trai ngỏ lời về chung một nhà. Nữ ca sĩ Người Vô Hình hạnh phúc đến bật khóc dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Cô khẳng định hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng 6. Đây là tháng sinh nhật của cô và cũng là cột mốc đặc biệt đánh dấu 6 năm 6 tháng hai người bên nhau.

Minh Hằng được bạn trai cầu hôn hồi tháng 3 - Ảnh: Internet

Tiết lộ về câu chuyện cô đã được “chốt đơn” như thế nào, Minh Hằng nói: "Hằng đã tìm được người yêu thương trân trọng Hằng cả trong sự nghiệp và quan điểm sống. Giây phút anh ấy quỳ gối và "RAP"… dạ đúng… em không viết sai. Anh ấy đã Rap để cầu hôn em. Em biết em đã không chọn lầm người.