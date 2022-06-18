Đếm ngược từng giờ - chờ đợi đám cưới cổ tích của Minh Hằng với chồng đại gia: Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt!

Hôm nay (18/6), đám cưới của Minh Hằng sẽ chính thức diễn ra. Trước ngày trọng đại, nữ ca sĩ kiêm diễn viên vẫn luôn trong trạng thái bận rộn cùng ê-kíp. Cô xông xáo ra vào hội trường tổ chức buổi lễ và chỉ đạo nhiều thứ, từ kiểm tra âm thanh, ánh sáng cho đến hướng dẫn sắp xếp trang trí.

Hiện tại, nhiều khách mời của đám cưới Minh Hằng đã đến khu khách sạn tổ chức tiệc. Nữ nghệ sĩ và ông xã cùng ê kíp vẫn đang kiểm tra chắc chắc một lần nữa các khâu quan trọng trước giờ G.

Được biết, nữ ca sĩ tự lên ý tưởng và làm đạo diễn cho ngày trọng đại của mình. Hôm qua, Minh Hằng theo sát quá trình chuẩn bị, trang trí tại hội trường tổ chức buổi lễ và chỉ đạo ê-kíp sắp xếp. Nữ ca sĩ mong muốn mọi việc tại hôn lễ diễn ra hoàn hảo, để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp và khó quên. Đặc biệt, trong hôn lễ, Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Khả Ngân và Minh Hằng có màn trình diễn chung.

Minh Hằng tổ chức lễ cưới tại một resort sang trọng ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Nữ ca sĩ muốn hôn lễ riêng tư, không để truyền thông tác nghiệp. Theo ca sĩ, cô muốn bảo vệ nửa kia.

"Tôi đang tận hưởng từng phút giây được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là tôi đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ, vô lo. Tiệc cưới này có nhiều bất ngờ nho nhỏ, sự chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ, để mọi người được dâng trào cảm xúc và hết mình bên nhau", Minh Hằng nói.

"Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh", nữ nghệ sĩ nói về ông xã.

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Những ngày qua, Minh Hằng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Nữ ca sĩ khẳng định tất cả trở thành động lực để sau khi lấy chồng, cô vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhằm đền đáp tấm lòng của khán giả.

Trước đó (13/6), Minh Hằng và ông xã đã tổ chức lễ gia tiên ấm cúng tại nhà riêng. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi mặc áo dài cưới thướt tha, còn chú rể bảnh bao và vẫn được giữ kín mặt.

Ảnh: FBNV, Internet