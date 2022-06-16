Chân dung người phụ nữ quyền lực xuất hiện trong đám cưới Minh Hằng

Ngày trong đại của mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn, trang mạng xã hôi. Như đã thông tin trước đó, Minh Hằng giữ kín hình ảnh chồng vì không muốn anh bị ảnh hưởng nhiều khi có vợ là người showbiz. Bên cạnh sự chú ý dành cho cô dâu - chú rể thì mẹ ruột của Minh Hằng - bà Minh Châu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngày 13/6 vừa qua, lễ cưới Minh Hằng đã chính thức diễn ra tại nhà riêng. Sau 6 năm hẹn hò bí mật, cuối cùng, cả hai đã chịu về chung một nhà. Được biết, ông xã tương lai của nữ ca sĩ là đại gia ngành dệt, hơn cô 10 tuổi.

Trong lễ vu quy của con gái, bà Minh Châu lựa chọn áo dài màu hồng pastel với những đường vân nhẹ nhàng, hài hòa. Bà cũng xúc động dành cái ôm đặc biệt dành cho con rể trước giờ con gái về nhà chồng.

Được biết, mẹ ruột Minh Hằng năm nay đã bước sang tuổi 57 nhưng ngoại hình vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Theo một số hình ảnh được chia sẻ, Minh Hằng được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Có con gái là người nổi tiếng, song bà Minh Châu hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Chỉ trong vài sự kiện đặc biệt trước đây của con gái, bà Minh Châu mới đến chung vui. Mỗi lần xuất hiện, mẹ Minh Hằng đều thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc rạng rỡ, trẻ trung.

Thỉnh thoảng bà Minh Châu mới xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt của con gái cưng. Ảnh: Ngoisao.net

Mẹ Minh Hằng có sắc vóc trẻ trung. Ảnh: Internet

So sánh hình ảnh thời con gái cưng mới vào nghề cho đến hiện tại, không khó để thấy mẹ Minh Hằng càng lớn tuổi càng trẻ trung "lão hóa ngược". Nếu như trước kia, bà để tóc dài thì những năm gần đây, bà trung thành cùng style tóc ngắn chấm vai.

Trong suốt hành trình sự nghiệp, Minh Hằng nhắc nhiều đến mẹ, vì bố mẹ cô từng có thời gian ly hôn.

Trong chương trình Chuyện tối nay với Thành cách đây ít năm, Minh Hằng tâm sự, năm 12 tuổi cô phải đối mặt với việc bố mẹ chia tay. Suốt quãng thời gian sau đó, cô sống thiếu vắng tình yêu thương từ cha.

“Tuổi thơ của một đứa đang tuổi trưởng thành không có cha thì đương nhiên không êm đềm lắm. Tất cả những ngày vắng bố, sống cùng với mẹ và đối mặt với nhiều khó khăn tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn trong ký ức của mình”, nữ ca sĩ tâm sự.

Từ khi còn nhỏ, Minh Hằng đã chịu thiệt thòi vì bố mẹ ly hôn. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên càng lớn lên, khi thấu hiểu sự đời Minh Hằng đã nghĩ mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn. Cô nhận ra chính những thiếu thốn ấy đã giúp bản thân mạnh mẽ, tự lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Nhắc tới chuyện cũ, diễn viên Sắc đẹp ngàn cân trầm ngâm: “Tôi nghĩ rằng trong một đoạn đường nào đó của cuộc đời, ai cũng có những lỗi lầm và góc khuất riêng. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, gia đình vẫn là nơi trở về bình an nhất”.

Song, sau 18 năm, bà Minh Châu và chồng cũ về ở chung sau khi hai chị em Minh Hằng cố gắng hàn gắn cho bố mẹ. Minh Hằng chia sẻ: "Lúc đầu, cả bố lẫn mẹ đều không đồng ý. Thế nhưng đúng là chuyện tình cảm không giống như công việc, khi đặt ra kế hoạch thì chỉ cần thực hiện đúng như vậy là hoàn thành tiến độ”.

Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Minh Hằng cho biết, trước khi làm nghệ thuật, mẹ muốn cô đi du học. Minh Hằng xin mẹ ở lại 2 năm để làm việc và cuối cùng sau 2 năm đó nữ ca sĩ có được thành công nên mẹ đồng ý cho cô ở lại.

Theo Minh Hằng, vì sự nghiệp của cô mà mẹ và em trai đã phải hy sinh nhiều thứ, vì thế cô không muốn những chuyện không hay làm mẹ và em phiền lòng.

Bà Minh Châu hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bên con cháu. Ảnh: FBNV

Sau những biến cố xảy ra trong cuộc sống và công việc, nữ ca sĩ cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt với sự đoàn tụ của bố mẹ sau 18 năm xa cách, bản thân cô cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn rất nhiều.

Hiện tại Minh Hằng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, có chỗ đứng trong showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp với thành tích đồ sộ thì Minh Hằng còn được ngưỡng mộ với khối tài sản "khủng", là đại gia đích thực của showbiz.

Sau lễ rước dâu tại nhà hai bên, tiệc cưới của Minh Hằng sẽ diễn ra ở Hồ Tràm, Vũng Tàu vào ngày 18/6. Sự kiện có khoảng 300 khách mời là người thân, đồng nghiệp của cô dâu chú rể.

Cô cũng đặt ra nhiều yêu cầu với khách tham dự như mang theo thiệp khi dự tiệc, mặc đúng dresscode để "lên hình cho đẹp", không "đính kèm" trẻ em, không đi giày cao gót...