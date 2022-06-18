Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể

Hậu trường 18/06/2022 20:06

Minh Hằng cho biết, giữ kín hình ảnh chồng là điều cô cố gắng dành cho anh.

Hôn lễ của Minh Hằng và chồng được diễn ra kín đáo tại một bãi biển ở Vũng Tàu vào chiều ngày 18/6. Tiệc hỷ của nữ ca sĩ khoảng 300 khách mời tham dự, là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể. 

Dàn nghệ sĩ dự cưới gồm MC Trấn Thành, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Jun Phạm, diễn viên Khả Như, Khả Ngân, MC Gil Lê,... 

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 1
Minh Hằng xinh đẹp trong ngày trọng đại. Ảnh: Kiếng Cận

 

Cô dâu tiến vào lễ đường trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Trong váy cưới và khăn voan đội đầu thêu tay họa tiết hoa, ca sĩ như nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Minh Hằng không công khai hình ảnh chú rể và dặn dò khách mời không đăng trên trang cá nhân. Trong một số hình xuất hiện trên mạng xã hội, chú rể chỉ được chụp từ xa, không rõ mặt.

Trong quãng thời gian bên nhau suốt 6 năm, Minh Hằng giữ kín hình ảnh của "người ấy". Cô cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ lúc công bố cưới, tên anh không ít lần nằm trong top tìm kiếm của Google. Tôi là nghệ sĩ nhưng anh thì không. Do đó, bảo mật hình ảnh là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 2
Nữ diễn viên cùng chồng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: Kiếng Cận

 

Tại lễ đường, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, Minh Hằng và ông xã cùng nhau chia sẻ về hành trình 6 năm yêu nhau nhiều sóng gió nhưng cũng rất ngọt ngào. Họ xúc động, không ngăn được nước mắt hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau cắt bánh, thực hiện nghi thức tưới cây mang ý nghĩa mong hôn nhân bền lâu.

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 3
Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Minh Hằng. Ảnh: Kiếng Cận

 

MC dẫn đám cưới đã mời Trấn Thành và vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên sân khấu chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho vợ chồng Minh Hằng.

Trấn Thành phát biểu: "Minh Hằng thiên về lý trí hơn là tình cảm. Về phần mình, tình yêu của tôi có thể nói là đẹp nhưng chưa chắc viên mãn. Hari Won hay nói không biết vì sao hai đứa có thể bên nhau đến 5 năm, ban đầu nghĩ là sống chung được 2 năm thôi. Suy cho cùng, hôn nhân là phải sống chung được với nhau, vui vẻ với nhau mỗi ngày". 

Sau đó, cô dâu Minh Hằng tung hoa cưới, diễn viên Diệu Nhi may mắn bắt được. 

Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 4
Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 5
Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 6
Minh Hằng dặn khách mời đến dự đám cưới không được đăng ảnh chú rể - Ảnh 7
Dàn sao "khủng" xuất hiện trong ngày vui của Minh Hằng và chồng doanh nhân. FB Phạm Duy Thuận, Đông Nhi

 

Ông xã Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, làm trong lĩnh vực dệt may. Nữ ca sĩ cho biết, anh là người tâm lý, nuông chiều sở thích của cô. Chồng Minh Hằng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của cô và tôn trọng mọi quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra. Suốt 6 năm bên nhau, Minh Hằng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đối phương, thế nên cô quyết định nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ cùng người đàn ông này.

 

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn

Trong đám cưới diễn ra chiều 18/6, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng xuất hiện xinh đẹp. Cô và ông xã doanh nhân đều khóc vì xúc động.

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