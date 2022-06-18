Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn

Hậu trường 18/06/2022 19:26

Trong đám cưới diễn ra chiều 18/6, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng xuất hiện xinh đẹp. Cô và ông xã doanh nhân đều khóc vì xúc động.

Chiều nay (18/6), hôn lễ ca sĩ Minh Hằng và chồng doanh nhân diễn ra tại một resort ở Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu. Không gian tiệc cưới thơ mộng với tông màu trắng và nâu chủ đạo, được trang trí bằng cỏ lau thay vì hoa tươi như thường thấy. 

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn - Ảnh 1
Minh Hằng cùng hội bạn thân nhí nhố trước giờ "G".

Lễ cưới của Minh Hằng chính thức diễn ra lúc 16h. Sau thời gian đón và giao lưu với khách mời, cô dâu chú rể cùng nhau thực hiện các nghi lễ từ 17h. 19h, họ cùng khách mời dùng tiệc tối. 20h30 trở đi là thời gian để họ tiệc tùng.

Dàn nghệ sĩ dự cưới gồm MC Trấn Thành, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Jun Phạm, diễn viên Khả Như, Khả Ngân, MC Gil Lê,... Vì đám cưới tổ chức riêng tư nên vợ chồng Minh Hằng chỉ mời người thân, những bạn bè thân thiết nhất.

Cô dâu Minh Hằng tiến vào lễ đường trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Trong váy cưới và khăn voan đội đầu thêu tay họa tiết hoa, ca sĩ như nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn - Ảnh 2
Minh Hằng xinh như công chúa trong ngày trọng đại của cuộc đời. 

 

Minh Hằng và ông xã cùng nhau chia sẻ về hành trình 6 năm yêu nhau nhiều sóng gió nhưng cũng rất ngọt ngào. Họ xúc động, không ngăn được nước mắt hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng. Sau đó, hai vợ chồng cùng nhau cắt bánh, thực hiện nghi thức tưới cây mang ý nghĩa mong hôn nhân bền lâu.

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn - Ảnh 3
Minh Hằng cùng chồng trao những lời ước hẹn và dành cho nhau nụ hôn, họ bật khóc vì xúc động.

MC dẫn đám cưới đã mời Trấn Thành và vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên sân khấu chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho vợ chồng Minh Hằng.

Trước đám cưới một ngày, ca sĩ từ TP.HCM xuống địa điểm tổ chức, ở một resort tại Hồ Tràm, chỉ đạo êkíp dựng sân khấu, kiểm tra âm thanh và tổng duyệt các tiết mục sẽ biểu diễn. 

Minh Hằng lộng lẫy như công chúa trong đám cưới cổ tích, cô dâu - chú rể khóc nghẹn ngào trao lời ước hẹn - Ảnh 4
Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Minh Hằng.

 

Hôn lễ của Minh Hằng được trang trí nhiều cỏ lau. Chia sẻ về việc chọn cỏ lau làm hình ảnh trang trí chủ đạo, nữ diễn viên nói: “Lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ trò chơi thuở bé, tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Tôi là bông hoa cho người đàn ông của đời mình”.

Cô nói thêm: “Thật ra cỏ lau là loài hoa có sức sống kiên cường dù trải qua bao bão giông. Rất mềm mại, đung đưa nhưng nó không dễ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài biển, tôi muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển”.

 Ảnh: Kiếng Cận

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