Dung mạo chồng đại gia Minh Hằng chính thức lộ diện, cô dâu giấu cỡ nào cũng lộ trước trình "super soi" của người hâm mộ

Hôn lễ diễn ra trên bãi biển của một resort ở Hồ Tràm, Vũng vào chiều tối ngày 18/6. Cô dâu diện váy ren cúp ngực bước vào lễ đường trong sự chúc mừng của người thân, bạn bè. Minh Hằng không công khai hình ảnh chú rể và dặn dò khách mời không đăng trên trang cá nhân. Trong một số hình xuất hiện trên mạng xã hội, chú rể chỉ được chụp từ xa, không rõ mặt.

Đây cũng là lần đầu tiên ông xã đại gia của Minh Hằng được lộ diện một cách công khai.

Dù đã căn dặn khách mời cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó hình ảnh chồng Minh Hằng vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong ảnh, doanh nhân Quốc Bảo diện suit trắng đồng điệu với bà xã Minh Hằng. Cả hai vui vẻ chụp hình cùng khách mời, gương mặt toát lên sự hạnh phúc.

Dù đã cố gắng giấu kín, nhưng hình ảnh ông xã Minh Hằng vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội hiện đang bàn tán rôm rả về chân dung ông xã Minh Hằng. Nhiều người nhận xét, đại gia Quốc Bảo có khí chất của một doanh nhân thành đạt. Không ít người dành sự ngưỡng mộ cho cặp đôi "trai tài gái sắc".

Từ ngày quen nhau đến lúc về chung một nhà, Minh Hằng giữ kín hình ảnh bạn đời. Cô cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ lúc công bố cưới, tên anh không ít lần nằm trong top tìm kiếm của Google. Tôi là nghệ sĩ nhưng anh thì không. Do đó, bảo mật hình ảnh là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Trên sân khấu, Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo nói về sáu năm yêu sóng gió nhưng có nhiều kỷ niệm, niềm vui. Trong giây phút trao nhẫn cưới, cả hai không kìm được nước mắt. Sau khi cùng cắt bánh, vợ chồng Minh Hằng thực hiện nghi thức tưới cây mang ý nghĩa mong hôn nhân bền lâu.

Minh Hằng hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: Kiếng Cận

MC mời Trấn Thành và Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho vợ chồng ca sĩ. Cô dâu tung hoa cưới và Diệu Nhi là người bắt được.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến chung vui cùng vợ chồng Minh Hằng gồm có: Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh, Trấn Thành, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy... Họ diện trang phục màu hồng và nude theo yêu cầu của cô dâu.

Dàn khách mời nổi tiếng xuất hiện trong đám cưới Minh Hằng.

Minh Hằng chỉ dùng cỏ lau trang trí tiệc cưới vì muốn là "bông hoa duy nhất" trong ngày vui. Ca sĩ nói: "Tôi muốn là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Cỏ lau trông mềm mại nhưng có sức sống mãnh liệt dù trải qua bao mưa nắng. Tôi mong tình yêu của mình cũng sẽ như thế".

Sau buổi lễ, vợ chồng Minh Hằng cùng khách mời chụp ảnh và dùng tiệc. Đôi uyên ương đã chuẩn bị tiết mục nhảy mở màn. Ngoài ra, Minh Hằng cùng hội bạn thân gồm Đông Nhi, Khả Ngân, Hoàng Thùy Linh sẽ biểu diễn tặng chú rể.

Đám cưới cổ tích của nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào" thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Ảnh: kiếng Cận

Ông xã Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, làm trong lĩnh vực dệt may. Nữ ca sĩ cho biết, anh là người tâm lý, nuông chiều sở thích của cô. Chồng Minh Hằng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của cô và tôn trọng mọi quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra. Suốt 6 năm bên nhau, Minh Hằng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đối phương, thế nên cô quyết định nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ cùng người đàn ông này.