Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'?

Hậu trường 23/06/2022 09:08

Nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình chồng Minh Hằng, sau khi những hình ảnh cưới bị rò rỉ ra bên ngoài.

Minh Hằng là cô dâu được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Việc nữ ca sĩ lên xe hoa sau 6 năm hẹn hò với đại gia ngành dệt may trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Đám cưới của cả hai được tổ chức riêng tư tại một resort 5 sao bên bãi biển. Khách mời quy tụ những gương mặt đình đám của showbiz và giới doanh nhân.

Đáng chú ý, Minh Hằng kiên quyết giấu kín mặt chú rể trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra hôn lễ. Nữ ca sĩ xem đây là cách để đảm bảo sự riêng tư, giúp ông xã tránh được sự soi mói.

Dù trước và trong hôn lễ, giọng ca Một vòng trái đất đã bày tỏ mong muốn với khách mời rằng không đăng ảnh chồng cô lên mạng xã hội. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nhiều hình ảnh ông xã đại gia của Minh Hằng bị rò rỉ ra bên ngoài.

Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'? - Ảnh 1
Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'? - Ảnh 2
Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'? - Ảnh 3
Hình ảnh chồng Minh Hằng bị rò rỉ ra bên ngoài, dù trước đó nữ ca sĩ đã tha thiết mong khách mời không đăng ảnh lên mạng xã hội. Ảnh: Internet

 

Cũng chính từ đây, nhiều bình luận khen chê về ngoại hình chồng Minh Hằng được bàn rôm rả trên mạng xã hội. Nhiều bình luận khá khiếm nhã chê chồng Minh Hằng "xấu", "già"... Song cũng có những ý kiến phản bác, cho rằng tuổi U50 được như vậy đã là phong độ, ưa nhìn, vẻ gọn gàng rất đáng khen ngợi...

Cho tới mới đây, giọng ca Một vòng trái đất lên tiếng về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn. Minh Hằng cho rằng những bức ảnh được chụp trong điều kiện không thuận lợi, tuy nhiên cô cũng không mấy bận tâm về những lời tiêu cực.

"Những bức ảnh đó được chụp khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chồng tôi đang nhắm mắt. Hơn nữa, ảnh chụp xa như vậy, không ai đẹp được. Tôi không muốn tốn thời gian đọc những bình luận tiêu cực. Người có văn hóa sẽ không nói những lời như thế.

Đó là một trong những lý do khiến chồng tôi không muốn xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra, anh không bận tâm vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi lấy vợ diễn viên. Anh còn nói đùa một tháng qua là thời gian tỏa sáng nhất cuộc đời anh, tên anh vào top tìm kiếm trên Google (cười)", Minh Hằng chia sẻ trên Ngoisao.net.

Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'? - Ảnh 4
Minh Hằng cho biết, cô không quan tâm tới những lời bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội. Ảnh: Kiếng Cận

 

Về chuyện "giấu chồng" mà mọi người vẫn hay bàn luận, Minh Hằng cho biết: "Tôi rất tự hào về người ấy của mình. Tôi yêu anh không cần che giấu, chỉ là tôi không muốn công khai với công chúng hay phơi bày trên mạng xã hội. Trước giờ, tôi yêu ai cũng như vậy. Thói quen này chưa từng thay đổi.

Làm nghệ sĩ, có lúc tôi phải chia sẻ đời tư của mình với khán giả. Nhưng chồng tôi là dân kinh doanh, không phải nghệ sĩ. Anh không có nghĩa vụ làm việc đó. Tôi lấy chồng không có nghĩa tôi phải bắt anh giống như mình. Tôi phải tôn trọng cuộc sống của anh.

Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu. Anh là 'tài sản' của tôi, tôi cũng muốn giấu như vậy. Nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính".

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An. Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

Trước khi về chung một nhà, Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo gắn bó suốt 6 năm. Nữ ca sĩ cho biết, anh là người tâm lý, nuông chiều sở thích của cô. Chồng Minh Hằng luôn ủng hộ con đường nghệ thuật của cô và tôn trọng mọi quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra. Suốt 6 năm bên nhau, Minh Hằng cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của đối phương, thế nên cô quyết định nhận lời cầu hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ cùng người đàn ông này.

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Trước những thông tin tiêu cực về đời tư, Minh Hằng không còn né tránh mà đích thân lên tiếng, tỏ rõ thái độ.

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