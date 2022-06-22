Ngày 18/6 vừa qua, Minh Hằng tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Từ ngày quen nhau đến lúc về chung một nhà, Minh Hằng giữ kín hình ảnh bạn đời. Cô cho biết, không công khai chân dung ông xã vì muốn người ấy có cuộc sống bình thường, tránh xa những thị phi trong giới showbiz.

Mới đây, khi đang trò chuyện với Noo Phước Thịnh trong một bài viết nhắc lại kỷ niệm trong tiệc cưới của nữ ca sĩ, một Facebooker bất ngờ mắng Minh Hằng: "Cướp chồng người ta làm chồng mình nên mới phải giấu danh tính. Bức thư của chị vợ người ta gửi đến mà giả vờ nai tơ không biết của ai được".

Trước lời lẽ gay gắt, giọng ca Một vòng trái đất lập tức ra mặt phản hồi. "Tag" tên người này, nữ ca sĩ dằn mặt: "Bớt suy diễn". Cư dân mạng thả nhiều "like", icon trái tim như một cách thể hiện sự đồng tình với nữ ca sĩ.

Minh Hằng đáp trả lời tố "cướp chồng người ta". Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Minh Hằng cũng từng đáp trả tin đồn cặp kè đại gia đã có vợ. Cụ thể, khi một cư dân mạng mỉa mai nữ ca sĩ toàn "yêu đại gia có vợ, giàu và già", cô đã mắng ngược: "Nói như đúng rồi, chị ở dưới gầm giường nhà em à".

Nữ ca sĩ từng gay gắt đáp trả khi bị nói toàn yêu đại gia có vợ. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, hơn 6 năm bên nhau, Minh Hằng luôn kín kẽ về chuyện đời tư. Việc nữ ca sĩ không công khai bạn đời cũng là điều dễ hiểu khi anh không phải là người của công chúng, rơi vào thị phi trong những ngày qua là điều Minh Hằng hoàn toàn lường trước được. Nhiều người ủng hộ quan điểm không công khai chân dung ông xã của Minh Hằng, vì cho rằng đó là cách bảo vệ người thân và tránh những soi mói từ cộng đồng mạng.

Minh Hằng hài hước cho rằng, chồng là "của" nên phải giấu. Ảnh: Chụp màn hình

Trước ngày diễn ra đám cưới, Minh Hằng bộc bạch: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ lúc công bố cưới, tên anh không ít lần nằm trong top tìm kiếm của Google. Tôi là nghệ sĩ nhưng anh thì không. Do đó, bảo mật hình ảnh là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Cũng trong lễ cưới, Minh Hằng chỉ dùng cỏ lau trang trí tiệc cưới vì muốn là "bông hoa duy nhất" của người bạn đời. Ca sĩ nói: "Tôi muốn là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Cỏ lau trông mềm mại nhưng có sức sống mãnh liệt dù trải qua bao mưa nắng. Tôi mong tình yêu của mình cũng sẽ như thế".