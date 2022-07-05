Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm lần đầu được gặp bà nội sau 2 năm xa cách, không khác ‘bản sao’ của bà, biểu cảm bỡ ngỡ thấy mà cưng

Háo hức với niềm vui và cảm xúc đón gia đình đoàn tụ, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc hội ngộ cùng gia đình chồng, giọng ca 9X hào hứng: "Vậy là gia đình mình đã đoàn tụ sau 2 năm xa cách. Bà nội và cô mua quá trời đồ cho Moon luôn".

Được biết, đây là lần đầu bà nội qua thăm cháu có lẽ cũng bởi sắp tới đây là ngày lễ thôi nôi tròn một tuổi của cháu gái. Cũng vì tình hình dịch bệnh nên trong suốt 2 năm vừa qua, Võ Hạ Trâm và gia đình nhà nội bị cách trở, không thể gặp mặt nhau thường xuyên cũng như về quê thăm cha mẹ chồng.

Trong loạt ảnh trên, bé Moon cũng là nhân vật được chú ý nhiều nhất, có lẽ lần đầu gặp bà nên cô bé còn hơi bỡ ngỡ, do đó, con gái Võ Hạ Trâm trong suốt loạt ảnh không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, cô bé vẫn yên lặng và rất ngoan ngoãn ở trong vòng tay bà nội mà không khó chịu hay mè nheo.

Bé Moon ở yên trong lòng bà siêu đáng yêu. Ảnh: Internet.

Ngay sau cuộc hội ngộ tại sân bay, cả gia đình cũng đã về tới nhà. Lúc này, bé Moon vẫn giữ biểu cảm ‘siêu lạnh lùng’ không cảm xúc nhưng lại cực kì ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà của mình. Cô bé để yên cho bà nội cưng nựng, hôn hít mà không tỏ ra quấy khóc khiến người xem cũng phải bật cười vì đáng yêu.

Bé Moon ngủ trong lòng bà nội. Ảnh: Internet.

Có lẽ, dù có vẻ hơi lạ do lần đầu gặp gỡ nhưng Moon cảm nhận được đây là tình thân của mình nên bé vẫn thoải mái để yên cho bà nội ru ngủ và nép vào lòng bà của mình.

Ngay phía dưới loạt ảnh, khán giả cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình Võ Hạ Trâm. Mừng cho cô đã được gặp mẹ chồng và người trong gia đình sau nhiều ngày xa cách. Nhiều người nhận xét bé Moon quả thật là bản sao của gia đình nhà nội với những đường nét như khuôn đúc. Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm sở hữu khuôn mặt đậm chất Ấn và không khác gia đình nhà nội.

Võ Hạ Trâm thời gian đầu về nhà chồng. Ảnh: Internet

Từng chia sẻ trước công chúng, Võ Hạ Trâm cho biết cô rất được mẹ chồng yêu quý. Trong suốt thời điểm mang thai và sinh nở, nữ ca sĩ tiết lộ được mẹ chồng hỏi han, quan tâm hết mực.

"Mẹ chồng được nhìn ngắm cháu nội ngay lúc ba cháu đang da kề da với cháu luôn. Bà thức nguyên đêm để chờ đến lúc được nhìn ngắm cháu. Mẹ yêu bé và thương con dâu nên dặn dò suốt, nào là tắm bé thế nào, ủ bé sau tắm sao, rồi phơi nắng, rồi mát-xa; còn tôi thì giữ dáng ra sao, nên thư giãn thả lỏng đầu óc thế nào…", nữ ca sĩ bộc bạch.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng tiết lộ mẹ chồng đã rất hào hứng và vui mừng khi cô sinh con đầu lòng. Bà đã khóc suốt 3 ngày khi hay tin có cháu. Ngày bé Moon chào đời, cả gia đình nội đã hú hét, nhảy nhót ăn mừng, cũng như chia sẻ cảm xúc cùng con dâu. Chính điều này đã chứng tỏ gia đình chồng Võ Hạ Trâm yêu và mong cháu đến thế nào.

Con gái được nhận xét y hệt bản sao của bố. Ảnh: Internet

Võ Hạ Trâm lên xe hoa với ông xã ngoại quốc vào đầu năm 2019. Vào tháng 7/2021, cô hạ sinh con gái đầu lòng, cô bé được đặt tên là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Hiện cả gia đình doanh nhân đang sống và làm việc tại TP.HCM, cô được nhiều khán giả quan tâm và theo dõi dù đã có thời gian 'ở ẩn' sau khi lập gia đình.