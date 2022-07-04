Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’

Hotgirl ‘mắt biếc’ giữa nghi vấn bầu bí vượt mặt, bị chỉ trích đăng lại ảnh cũ, còn sự thật thì…

Trong sự kiện mới đây, Trúc Anh bỗng khiến thám tử ‘qua đường’ ngỡ ngàng, bật ngửa vì ngoại hình vô cùng khác lạ. Hotgirl có vóc dáng tăng cân thấy rõ, theo quan sát của team qua đường, Trúc Anh không khác đang mang thai. Cụ thể, body cô trở nên nặng nề hơn hẳn, bắp tay, vai cực kì đầy đặn. Gương mặt khác lạ với những biểu hiện như: mũi nở, mặt bầu bĩnh. Cùng với đó, nàng thơ mặc trang phục thùng thình giấu bụng kĩ lưỡng. Trúc Anh trong một sự kiện. Ảnh: Internet. Trong một góc ảnh khác, Trúc Anh bị soi khi đang ngồi tại buổi công chiếu phim. Phần bụng ‘lồ lộ’ không khác đang mang thai, mọi yếu tố đều hội tụ đủ sắc vóc của một mẹ bầu chính hiệu. Hàng loạt bình luận và các bức ảnh chụp Trúc Anh bị lan truyền, chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. CĐM đồn đoán vóc dáng lớn cỡ này phải đến tận 5 tháng.

Trúc Anh dấy lên nghi vấn mang thai. Ảnh: Internet. Trước đó, ngoại hình nữ hotgirl vốn thon gọn, chuẩn chỉnh, dù thân hình không săn chắc như một số sao nữ tập thể thao, nhưng Trúc Anh có body mềm mại, mảnh mai như ‘ngọc nữ’ khiến không ít người ngưỡng mộ. Sự thay đổi khác biệt ‘một trời một vực’ so với trước đó khiến tin đồn dấy lên nàng thơ của 'Mắt biếc' rõ ràng đang mang thai. Trúc Anh đăng tải hình ảnh mới nhất. Ảnh: Internet Tuy nhiên, giữa nghi vấn bầu bí, trang cá nhân của nữ hotgirl lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, nàng thơ ‘Mắt biếc’ chia sẻ một bức ảnh diện trang phục kín đáo, khoe chiếc bụng thon thả. Cô nàng đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "Đáng yêu không phải kế sách lâu dài. Yêu mình chắc hẳn kế sách dài lâu".

Dòng trạng thái Trúc Anh đăng tải gây chú ý. Ảnh: Internet Ngay phía dưới bài đăng, Trúc Anh bị phản ứng cho rằng đây chỉ là ảnh cũ mà thôi. Hoặc nếu để ý kĩ thì Trúc Anh vẫn có bụng hơi nhô lên nhưng đã được chỉnh sửa khéo léo. CĐM bình luận cho hay: 'ảnh này đã có bụng rồi mà photo nên không thấy thôi', 'hôm qua thấy đi sự kiện mang bụng bầu mà nay post hình cũ thì tui nói'. Cộng đồng mạng tranh luận về bức ảnh mới đăng của nữ hotgirl. Ảnh: Internet. Thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1998 cũng hiếm khi đăng ảnh, một số bức ảnh cận mặt được đăng tải cũng bị nhận xét phúng phính, tăng cân thấy rõ. Điều đó, khiến nhiều người nghi hoặc hotgirl 'Mắt biếc' đang có em bé trong bụng. Gương mặt Trúc Anh được nhận xét có phần tăng cân, phúng phính. Ảnh: Internet. Dẫu vậy, thông tin Trúc Anh mang thai vẫn chỉ là tin đồn, đây cũng là câu hỏi lớn từ phía những người quan tâm nữ diễn viên, chỉ khi nào người trong cuộc giải đáp mới biết chính xác được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hotgirl-mat-biec-lo-bung-bau-vuot-mat-bi-cu-dan-mang-chi-trich-dang-anh-cu-giau-lem-480767.html