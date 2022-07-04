Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’

Hậu trường 04/07/2022 15:48

Hotgirl ‘mắt biếc’ giữa nghi vấn bầu bí vượt mặt, bị chỉ trích đăng lại ảnh cũ, còn sự thật thì…

Trong sự kiện mới đây, Trúc Anh bỗng khiến thám tử ‘qua đường’ ngỡ ngàng, bật ngửa vì ngoại hình vô cùng khác lạ. Hotgirl có vóc dáng tăng cân thấy rõ, theo quan sát của team qua đường, Trúc Anh không khác đang mang thai. Cụ thể, body cô trở nên nặng nề hơn hẳn, bắp tay, vai cực kì đầy đặn. Gương mặt khác lạ với những biểu hiện như: mũi nở, mặt bầu bĩnh. Cùng với đó, nàng thơ mặc trang phục thùng thình giấu bụng kĩ lưỡng.

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 1
Trúc Anh trong một sự kiện. Ảnh: Internet.

Trong một góc ảnh khác, Trúc Anh bị soi khi đang ngồi tại buổi công chiếu phim. Phần bụng ‘lồ lộ’ không khác đang mang thai, mọi yếu tố đều hội tụ đủ sắc vóc của một mẹ bầu chính hiệu. Hàng loạt bình luận và các bức ảnh chụp Trúc Anh bị lan truyền, chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. CĐM đồn đoán vóc dáng lớn cỡ này phải đến tận 5 tháng.

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 2
Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 3
Trúc Anh dấy lên nghi vấn mang thai. Ảnh: Internet.

Trước đó, ngoại hình nữ hotgirl vốn thon gọn, chuẩn chỉnh, dù thân hình không săn chắc như một số sao nữ tập thể thao, nhưng Trúc Anh có body mềm mại, mảnh mai như ‘ngọc nữ’ khiến không ít người ngưỡng mộ. Sự thay đổi khác biệt ‘một trời một vực’ so với trước đó khiến tin đồn dấy lên nàng thơ của 'Mắt biếc' rõ ràng đang mang thai.

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 4
Trúc Anh đăng tải hình ảnh mới nhất. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giữa nghi vấn bầu bí, trang cá nhân của nữ hotgirl lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, nàng thơ ‘Mắt biếc’ chia sẻ một bức ảnh diện trang phục kín đáo, khoe chiếc bụng thon thả. Cô nàng đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "Đáng yêu không phải kế sách lâu dài. Yêu mình chắc hẳn kế sách dài lâu".

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 5
Dòng trạng thái Trúc Anh đăng tải gây chú ý. Ảnh: Internet

Ngay phía dưới bài đăng, Trúc Anh bị phản ứng cho rằng đây chỉ là ảnh cũ mà thôi. Hoặc nếu để ý kĩ thì Trúc Anh vẫn có bụng hơi nhô lên nhưng đã được chỉnh sửa khéo léo. CĐM bình luận cho hay: 'ảnh này đã có bụng rồi mà photo nên không thấy thôi', 'hôm qua thấy đi sự kiện mang bụng bầu mà nay post hình cũ thì tui nói'

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 6
Cộng đồng mạng tranh luận về bức ảnh mới đăng của nữ hotgirl. Ảnh: Internet.

Thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1998 cũng hiếm khi đăng ảnh, một số bức ảnh cận mặt được đăng tải cũng bị nhận xét phúng phính, tăng cân thấy rõ. Điều đó, khiến nhiều người nghi hoặc hotgirl 'Mắt biếc' đang có em bé trong bụng. 

Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 7
Hotgirl ‘mắt biếc’ lộ bụng bầu vượt mặt, bị cư dân mạng chỉ trích đăng ảnh cũ ‘giấu lẹm’ - Ảnh 8
Gương mặt Trúc Anh được nhận xét có phần tăng cân, phúng phính. Ảnh: Internet. 

Dẫu vậy, thông tin Trúc Anh mang thai vẫn chỉ là tin đồn, đây cũng là câu hỏi lớn từ phía những người quan tâm nữ diễn viên, chỉ khi nào người trong cuộc giải đáp mới biết chính xác được.

Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi

Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi

Phát ngôn của 2 diễn viên giữa 'tâm bão' gây chú ý, cả hai đều có những hành động khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Trúc Anh Mắt Biếc diễn viên Trúc Anh Trúc Anh mang bầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An