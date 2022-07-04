Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Hậu trường 04/07/2022 00:19

Mỗi lần Hà Hồ xuất hiện lại khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ vì body cực chuẩn. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Hà Hồ vẫn có được vóc dáng quyến rũ.

Mới đây, Hà Hồ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh du lịch cùng gia đình 4 thành viên. Qua đó, hot mom khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì body nóng bỏng, vòng eo thon gọn, săn chắc dù đã là mẹ của 3 đứa trẻ.

Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Hà Hồ đăng ảnh du lịch cùng gia đình. Ảnh: Internet

Không chỉ là người mẫu, Hà Hồ còn là một fashionista chính hiệu cho bản thân, bởi lẽ cứ mỗi lần Hà Hồ diện trang phục, nhiều người lại không khỏi khen ngợi và ngắm gu thời trang của cô.

Trong chuyến nghỉ dưỡng lần này, bà mẹ 3 con táo bạo chọn một chiếc áo bra trắng mỏng kết hợp cùng kiểu quần ống rộng. Chiếc mắt kính ‘cực match’ giúp Hồ Hồ nổi bật. Một set đồ hoàn mỹ thể hiện gu thời trang và khoe cả vóc dáng chuẩn chỉnh.

Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Body của Hà Hồ khiến người nhìn phải ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Mặc dù bận rộn nhưng Hà Hồ luôn dắt con đi du lịch. Và tất nhiên, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn biết cách thu hút khán giả khi khoe thân hình săn chắc, quyến rũ đến gái 18 cũng phải ganh tỵ.

Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 4
Hà Hồ check in cùng con và ông xã trong chuyến du lịch, body khiến người nhìn ngưỡng mộ. Ảnh: Internet.

Dù bận rộn chăm con nhưng Hà Hồ không quên check in, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Body của cô đặc biệt thon gọn khiến người nhìn xuýt xoa.

Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 5
Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 6
Hà Hồ khoe body nóng bỏng dù đã là mẹ 3 con. Ảnh: Internet

Hà Hồ thường xuyên check in cùng ông xã Kim Lý. Cả hai có vóc dáng 'đốt mắt' người nhìn. Đặc biệt, nhan sắc ngọt ngào của mẹ 3 con luôn gây chú ý mỗi lần cả hai sánh bước cùng nhau. Được biết, hôn nhân của Hà Hồ và người mẫu Kim Lý cực kì hạnh phúc, được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng showbiz. Dù từng vướng ồn ào chuyện tình cảm trong quá khứ, nhưng hiện tại Kim Lý và Hà Hồ chính là một "cặp đôi vàng" được yêu thích nhất.

Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 7
Hà Hồ và Kim Lý thường xuyên khoe tình cảm ngọt ngào. Ảnh: Internet.

Từng lấy lại vóc dáng cực kì nhanh sau khi sinh, Hà Hồ khiến nhiều mẹ bỉm sữa không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, dù mang thai nhưng Hà Hồ có được vóc dáng gọn, ngoại hình không thay đổi là bao. Chỉ cần diện trang phục khéo léo, ít ai nhận ra người đẹp đang trong giai đoạn 6 tháng thai kỳ dù bụng bầu vượt mặt.

Hà Hồ ưa chuộng môn yoga và đây chính là môn thể thao ‘ruột’ mà bà mẹ 3 con đã duy trì nhiều năm liền. Cô nổi tiếng là một trong những sao Việt thể hiện được nhiều tư thế yoga khó nhằn và bản thân cô cho hay, mình lấy lại vóc dáng cũng nhờ những bài tập này.

Những hội bạn mê golf đình đám: Tề tựu toàn gương mặt thân quen, nhờ môn thể thao "quý tộc" mà thân thiết

Những hội bạn mê golf đình đám: Tề tựu toàn gương mặt thân quen, nhờ môn thể thao "quý tộc" mà thân thiết

Bên cạnh niềm đam mê với golf, thành viên của những hội bạn này đều đẹp - giỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Hà Hồ - Kim Lý 2 con của Hà Hồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An