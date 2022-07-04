Bà mẹ 3 con Hà Hồ và những lần xuất hiện bên cạnh ông xã Kim Lý, body ‘đỉnh của chóp’ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Mỗi lần Hà Hồ xuất hiện lại khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ vì body cực chuẩn. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Hà Hồ vẫn có được vóc dáng quyến rũ.

Mới đây, Hà Hồ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh du lịch cùng gia đình 4 thành viên. Qua đó, hot mom khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì body nóng bỏng, vòng eo thon gọn, săn chắc dù đã là mẹ của 3 đứa trẻ. Hà Hồ đăng ảnh du lịch cùng gia đình. Ảnh: Internet Không chỉ là người mẫu, Hà Hồ còn là một fashionista chính hiệu cho bản thân, bởi lẽ cứ mỗi lần Hà Hồ diện trang phục, nhiều người lại không khỏi khen ngợi và ngắm gu thời trang của cô.

Trong chuyến nghỉ dưỡng lần này, bà mẹ 3 con táo bạo chọn một chiếc áo bra trắng mỏng kết hợp cùng kiểu quần ống rộng. Chiếc mắt kính ‘cực match’ giúp Hồ Hồ nổi bật. Một set đồ hoàn mỹ thể hiện gu thời trang và khoe cả vóc dáng chuẩn chỉnh. Body của Hà Hồ khiến người nhìn phải ngưỡng mộ. Ảnh: Internet Mặc dù bận rộn nhưng Hà Hồ luôn dắt con đi du lịch. Và tất nhiên, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn biết cách thu hút khán giả khi khoe thân hình săn chắc, quyến rũ đến gái 18 cũng phải ganh tỵ.

Hà Hồ check in cùng con và ông xã trong chuyến du lịch, body khiến người nhìn ngưỡng mộ. Ảnh: Internet. Dù bận rộn chăm con nhưng Hà Hồ không quên check in, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Body của cô đặc biệt thon gọn khiến người nhìn xuýt xoa. Hà Hồ khoe body nóng bỏng dù đã là mẹ 3 con. Ảnh: Internet Hà Hồ thường xuyên check in cùng ông xã Kim Lý. Cả hai có vóc dáng 'đốt mắt' người nhìn. Đặc biệt, nhan sắc ngọt ngào của mẹ 3 con luôn gây chú ý mỗi lần cả hai sánh bước cùng nhau. Được biết, hôn nhân của Hà Hồ và người mẫu Kim Lý cực kì hạnh phúc, được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng showbiz. Dù từng vướng ồn ào chuyện tình cảm trong quá khứ, nhưng hiện tại Kim Lý và Hà Hồ chính là một "cặp đôi vàng" được yêu thích nhất. Hà Hồ và Kim Lý thường xuyên khoe tình cảm ngọt ngào. Ảnh: Internet. Từng lấy lại vóc dáng cực kì nhanh sau khi sinh, Hà Hồ khiến nhiều mẹ bỉm sữa không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, dù mang thai nhưng Hà Hồ có được vóc dáng gọn, ngoại hình không thay đổi là bao. Chỉ cần diện trang phục khéo léo, ít ai nhận ra người đẹp đang trong giai đoạn 6 tháng thai kỳ dù bụng bầu vượt mặt. Hà Hồ ưa chuộng môn yoga và đây chính là môn thể thao ‘ruột’ mà bà mẹ 3 con đã duy trì nhiều năm liền. Cô nổi tiếng là một trong những sao Việt thể hiện được nhiều tư thế yoga khó nhằn và bản thân cô cho hay, mình lấy lại vóc dáng cũng nhờ những bài tập này.

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