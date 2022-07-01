Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội

Hậu trường 01/07/2022 18:27

Trước đó, diễn viên Hồng Đăng có nhắn tin về nhà thông báo cho vợ biết anh bị mất điện thoại.

Trên Thanh niên cập nhật, theo ghi nhận, hiện tại Facebook có tích xanh của diễn viên Hồng Đăng đã biến mất. Tài khoản này cũng không hiển thị khi truy cập thông qua các đường dẫn. Ngoài ra, trang này cũng bị vô hiệu hóa trong một số bài đăng có gắn tên trên Facebook của vợ anh.

Trước đó, diễn viên Thương ngày nắng về cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có dịp thăm thú nhiều nơi tại Ý và đảo Majorca (Tây Ban Nha). Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong thời gian lưu lại châu Âu.

Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội - Ảnh 1
Facebook có tích xanh của diễn viên Hồng Đăng đã biến mất. Ảnh: Thanh niên
Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng check in tại châu Âu. Ảnh: Tiền phong

Ngoài trang cá nhân, diễn viên Hồng Đăng còn có trang fanpage gần 340.000 lượt theo dõi. Bài đăng gần nhất là video anh giao lưu cùng các con, đăng tải vào ngày 21.6. Hiện tại, chưa có bất kỳ bài viết nào liên quan đến chuyến đi châu Âu được chia sẻ trên fanpage.

Trích dẫn trên Tiền Phong, hiện tại khi tìm kiếm tên "Lê Hồng Đăng", Facebook không còn hiển thị tài khoản của anh. Thậm chí, những bài đăng mà bà xã Hồng Đăng từng đăng tải có gắn thẻ trang cá nhân của anh cũng đã bị vô hiệu hóa.

Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội - Ảnh 3
Hồng Đăng check in tại trời Âu. 

Về phía bà xã Hồng Đăng, cách đây ít giờ, cô vẫn đăng tải hình ảnh con gái khóc vì nhớ bố. “Thương chưa kìa, bà nhõi này, bà ý nhớ ba quá rùi nè. Sáng nay ngủ dậy bảo mẹ: Đúng là khóc xong dễ ngủ mẹ nhỉ”- bà xã Hồng Đăng viết. Bên cạnh đó, cô cũng đã tắt tính năng bình luận với người lạ trên trang cá nhân của mình.

Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội - Ảnh 4
Facebook tick xanh của diễn viên Hồng Đăng bất ngờ bị vô hiệu hóa, 'bay màu' khỏi mạng xã hội - Ảnh 5
Hoạt động mới nhất của Hồng Đăng cập nhật vào ngày 21/6. Ảnh: Tiền phong

Được biết, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang có chuyến công tác dài ngày ở Ý và Tây Ban Nha. Cả hai đăng tải nhiều hình ảnh về cảnh đẹp, những địa điểm du lịch sang chảnh tại trời Tây. “Mỗi chuyến đi là 1 cơ hội để học hỏi”, Hồng Đăng viết.

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Người thay thế là diễn viên Lan Phương, cô cũng là một trong những nhân vật đình đám trong phim "Thương ngày nắng về" với vai Khánh - vợ của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Sao Việt Vbiz

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