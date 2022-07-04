Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi

Hậu trường 04/07/2022 10:39

Phát ngôn của 2 diễn viên giữa 'tâm bão' gây chú ý, cả hai đều có những hành động khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

Sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng ĐăngHồ Hoài Anh. Tại Việt Nam, mạng xã hội đang ồn ào tranh cãi về danh tính 2 nghệ sĩ nổi tiếng này. Cụ thể, dựa trên truyền thông và báo chí nước ngoài đăng tin ngày 29/6, 2 nghệ sĩ nổi tiếng - một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị bắt do bị tố cáo cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi.

Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi - Ảnh 1
Diễn viên Kim Oanh. Ảnh: Internet.

Sự việc chưa có bằng chứng cũng như những xác minh cụ thể nào. Tuy nhiên, động thái của cả 2 nghệ sĩ Việt trên đều được chú ý trong suốt những ngày qua. Trước những ồn ào liên quan đến đồng nghiệp, diễn viên Kim Oanh đã lên tiếng bênh vực. Cô viết: "Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại. Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo.

Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi - Ảnh 2
Phát ngôn của Kim Oanh giữa tâm bão. Ảnh: Internet

Vậy nên tôi bênh các bạn tôi đấy, tôi bênh đồng nghiệp của tôi đấy. Thì sao? Các bạn tôi làm đúng tôi cũng bênh, làm sai tôi cũng bênh, bênh ngu tôi cũng bênh đấy. Bởi vì trong cuộc đời ai chả có sai lầm, bởi vì tôi muốn các bạn tôi còn nơi để về, còn có các bạn ở bên, còn cảm thấy ấm áp. Tôi thế đấy. Thì sao? Vì với tôi họ là bạn, là đồng nghiệp của tôi".

Ngoài diễn viên Kim Oanh, diễn viên Bình An cũng chia sẻ nội dung: "Xin phép unfriend hết những ai không cùng quan điểm nhé! Thực sự đáng sợ những con người như vậy! Đúng sai chưa rõ mà đã hùa nhau ra nói xấu rồi… Cười người hôm trước hôm sau người cười".

Giữa tâm bão 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm, diễn viên Kim Oanh, Bình An có phát ngôn ‘bênh vực’ đồng nghiệp gây tranh cãi - Ảnh 3
Diễn viên Bình An phản ứng gay gắt giữa sự việc 2 đồng nghiệp bị chỉ trích. Ảnh: Internet

Quan điểm của hai diễn viên trước bão dư luận liên quan đến 2 nghệ sĩ Việt nổi tiếng bị tố vấp phải khá nhiều lời tranh cãi. Theo đó, một số cho rằng quan điểm của 2 người khá ‘cứng’, không dễ dàng lọt tai người nghe. Tuy nhiên, số khác cho rằng, sự việc chưa có gì rõ ràng, danh tính 2 nghệ sĩ vẫn chưa được tiết lộ nên tránh có những bàn luận không hay. Trước đó, Kim Oanh thể hiện quan điểm được cho là không khác chỉ trích CĐM gây phẫn nộ và dễ dẫn đến những bất lợi cho 2 đồng nghiệp.

Trước những thông tin trái chiều và nhận được nhiều sự quan tâm từ CĐM, diễn viên Kiều Thanh cũng nêu góc nhìn riêng: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà.

Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng 2 anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia OK ngay!"-  Tuy nhiên, những phát ngôn của nữ diễn viên ngay lập tức vấp phải tranh cãi, hàng loạt icon phẫn nộ cùng những bình luận mỉa mai, chỉ trích cho rằng cô bênh vực điều sai trái.

Hiện những quan điểm trên vẫn gây xôn xao mạng xã hội.

Sự việc liên quan đến 2 nghệ sĩ nổi tiếng của làng showbiz Việt vẫn đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, dư luận chờ kết quả cuối cùng trước những tranh luận đang tiếp tục nổ ra.

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