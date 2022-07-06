Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời

Sao Việt 06/07/2022 15:08

Hot girl Trương Diệu Linh nhận “cơn mưa lời khen” từ bốn giám khảo The Face Vietnam 2022, từ ngoại hình đến những màn lột xác bất ngờ ở vòng casting, thậm chí mặt mộc vẫn xinh hết phần thiên hạ.

Trong ba ngày casting ở Hà Nội, Hot girl Trương Diệu Linh đã đưa giám khảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Ngày 4/7, các thí sinh bước vào phần thi chụp ảnh mặt mộc. Host Nam Trung tiến gần Diệu Linh để kiểm tra và liên tục hỏi thí sinh Diệu Linh: "Đây có phải là mặt mộc của em?". Cô khẳng định không trang điểm, tuân thủ quy định phần thi. Bốn huấn luyện viên còn lại là: Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu, Kỳ Duyên đều khen dung mạo của Diệu Linh, tất cả các bốn huấn luyện viên đều đồng ý bỏ phiếu đưa cô vào vòng sau.

Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời - Ảnh 1

Bước qua ngày casting tiếp theo, Diệu Linh vào vòng thi phỏng vấn và tài năng. Cô diễn tiết mục múa cổ trang trên nền nhạc "Là tự em đa tình" (Hồ Dương Lâm). Host Nam Trung sau đó ra thêm thử thách cho Diệu Linh, yêu cầu cô múa trên nền nhạc truyền thống Việt Nam: “Anh muốn em làm một cái gì đó thật phi thường từ những điều nhỏ bé bình dị.” 

Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời - Ảnh 2

Ban đầu Diệu Linh có chút e dè nhưng sau đó bắt nhịp, thể hiện nhiều động tác nhưng chưa khiến Nam Trung hài lòng.

Khi huấn luyện viên Kỳ Duyên nhận xét Diệu Linh khá an toàn, sợ cô không thể biến hóa đa phong cách, Diệu Linh đã xin phép ra ngoài và trở lại với màn catwalk trên nền nhạc sôi động với bộ trang phục được biến tấu từ bộ đồ múa cổ trang trước đó khiến giám khảo vô cùng thích thú.

Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời - Ảnh 3

Bên cạnh đó, lối trang điểm cũng được chính Diệu Linh thay đổi lại để phù hợp hơn với bộ trang phục, mang đến phong thái hoàn toàn khác, “phá bỏ” hình tượng và phong cách cô đã xây dựng từ khi tham gia chương trình tới hiện tại.

Với màn trình diễn ấn tượng, Diệu Linh không chỉ khéo léo xóa bỏ tin đồn “bình hoa di động” mà còn nhận được một phiếu chọn trong vòng loại từ “host” Nam Trung.

Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời - Ảnh 4

Trương Diệu Linh sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh. Cô vốn là mẫu lookbook có tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp từng được nhiều người gọi với nickname "Hot girl Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" nhờ loạt hình ảnh mặc đồng phục quân nhân. Hiện Diệu Linh đang được đào tạo chuyên về múa và ca hát.

Thí sinh The Face Vietnam để mặt mộc vẫn khiến giám khảo khen không ngớt lời - Ảnh 5

Qua các vòng casting, Diệu Linh - thí sinh The Face Vietnam đã xóa nhòa ấn tượng về những hình ảnh "một màu" nhàm chán. Ngoài ra, gương mặt mộc xinh không tỳ vết cũng ghi điểm khá cao trong mắt bốn huấn luyện viên và khán giả.

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