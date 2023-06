Ca sĩ Jang Mi bất ngờ khoe ảnh được bạn trai cầu hôn

Ngày 5/7, "Thánh nữ Bolero" Jang Mi đã đăng trên Facebook cá nhân bức ảnh khoe nhẫn cầu hôn lấp lánh. Đi kèm với đó là dòng xác nhận: "I said yes!" (Tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý).

Cùng khoảng thời gian đó, bạn trai nữ ca sĩ có tên Thu Nguyen cũng hạnh phúc khoe khoảnh khắc cầu hôn bạn gái với dòng chia sẻ: "And suddenly life is so fulfilled. She said yes!" (Tạm dịch: Cuộc sống bất chợt trở nên trọn vẹn. Cô ấy nói đồng ý).

Jang Mi được được người hâm mộ ưu ái mệnh danh là "thánh nữ Bolero" của Vbiz. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô nàng cũng nhận được sự yêu thích từ giới trẻ bởi không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc, Jang Mi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn khiến ai nấy đều không khỏi u mê.