Ca sĩ Jang Mi bất ngờ khoe ảnh được bạn trai cầu hôn

"Thánh nữ Bolero" Jang Mi gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khoe nhẫn và thông báo chính thức nhận lời cầu hôn từ bạn trai khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Ngày 5/7, "Thánh nữ Bolero" Jang Mi đã đăng trên Facebook cá nhân bức ảnh khoe nhẫn cầu hôn lấp lánh. Đi kèm với đó là dòng xác nhận: "I said yes!" (Tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý). Bên cạnh đó, chiếc nhẫn “cầu hôn” với điểm nhấn là viên kim cương khá to nằm ở tay của người đẹp cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Cùng khoảng thời gian đó, bạn trai nữ ca sĩ có tên Thu Nguyen cũng hạnh phúc khoe khoảnh khắc cầu hôn bạn gái với dòng chia sẻ: "And suddenly life is so fulfilled. She said yes!" (Tạm dịch: Cuộc sống bất chợt trở nên trọn vẹn. Cô ấy nói đồng ý). Jang Mi được được người hâm mộ ưu ái mệnh danh là "thánh nữ Bolero" của Vbiz. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô nàng cũng nhận được sự yêu thích từ giới trẻ bởi không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc, Jang Mi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn khiến ai nấy đều không khỏi u mê.

Từ trước đến nay, Jang Mi là người kín tiếng trong chuyện đời tư, bởi thế bài đăng của nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý từ đông đảo dư luận. Theo thông tin mà Thu Nguyen - bạn trai Jang Mi chia sẻ trên trang cá nhân, anh là một doanh nhân hiện đang sống ở TP.HCM. Thu Nguyen là người kín tiếng, ít khi chia sẻ về đời tư lên mạng xã hội. Giờ đây, người hâm mộ có thể thấy được sự viên mãn của cô được gói gọn trong một bức ảnh ngập tràn hạnh phúc sau nhiều năm yêu đương. Nhiều sao Việt cũng gửi lời chúc mừng đến cô nàng trong phần bình luận. Mặc dù cặp đôi này không ồn ào trong Showbiz, nhưng đám cưới sắp tới của cặp đôi hứa hẹn cũng sẽ gây rúng động mạng xã hội.

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