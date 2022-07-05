Bất ngờ trước phản ứng "cực gắt" của Việt Hương khi được gọi là “đại gia ngầm”

Bà xã Hoài Phương cũng chia sẻ: “Trước đây tôi hay để dành lắm. Bây giờ tôi nghĩ mình cứ làm để anh em có dịp gặp gỡ, vui vẻ với nhau sau thời gian dài".

Mới đây, trong cuộc trao đổi riêng với Báo Thanh Niên, nghệ sĩ Việt Hương đã lý giải về việc chi số tiền “khủng" lên đến 4 tỷ đồng để thực hiện sản phẩm chiếu trên YouTube rằng: "Sau giai đoạn dịch bệnh, tôi thấy việc sống chết trở nên mong manh nên muốn làm những điều vui nhất cho anh em.”

Được biết, việc bỏ khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư cho dự án web-drama Xóm chùa nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dự án này có sự góp mặt của nghệ sĩ Thái Hòa, Công Ninh và Việt Hương vừa là diễn viên vừa giữ vai trò sản xuất, lên ý tưởng, chọn diễn viên, sản xuất, hậu kỳ...

Đối với dự án lần này, nữ diễn viên nói rằng cô không tiếc tiền đầu tư bối cảnh, trang thiết bị, nhạc phim và trang phục. Việt Hương nói: “Tôi tiêu nhiều tiền khi làm web-drama. Ban đầu kinh phí dự trù khoảng ba tỷ đồng, nhưng sau đó vượt hơn".

Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhìn vào cuộc sống của Việt Hương và ông xã Hoài Phương, nhiều người choáng ngợp trước độ giàu có của nữ diễn viên, một số cư dân mạng cho rằng cô là “đại gia ngầm của showbiz Việt".

Nói về danh xưng trên, nữ nghệ sĩ nêu ý kiến: "Giàu bao nhiêu là đủ? Trong phim Xóm chùa tôi cũng có một câu rất tâm đắc là: 'Giàu bao nhiêu là đủ, tiền nhiều để làm gì?'. Tôi nghĩ mình là người rất tiết kiệm, tôi sẽ mua những gì tôi cần chứ không mua những gì tôi muốn”.

Vợ chồng danh hài Việt Hương- Hoài Phương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nữ diễn viên kể: “Tôi có mua đôi giày vào năm 2015 khi tham gia một gameshow. Thời điểm đó, ban tổ chức muốn tôi xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quý phái nên tôi không ngại chi tiền để mua. Lúc đó đạo diễn Bảo Nhân còn muốn tôi cầm một chiếc túi mấy ngàn USD thật đẹp và tôi đã mua. Chứ bình thường tôi sẽ không mua đâu, tôi rất tiết kiệm, không biết cờ bạc, rượu chè. Cả 2 vợ chồng tôi đều rất cần cù. Chồng tôi vẫn làm hòa âm mặc dù thu nhập không nhiều”.

Theo nữ danh hài, vì vợ chồng tôi "chịu cày", không tiêu phung phí nên mới có được ngày hôm nay. Khi được gọi là đại gia ngầm, nữ nghệ sĩ quan niệm: “Chỉ cần đủ với mình, nếu làm mà cảm thấy vui thì sẽ làm.”

“Ví dụ như khi thực hiện phim Xóm chùa, ai cũng nói rằng thấy cực, tốn tiền trong khi tên tuổi của tôi đủ rồi. Nhưng tôi làm cái này vì tất cả anh em. Thật sự làm YouTube bây giờ không lấy lại được vốn đâu, nhưng thấy đã cho bản thân mình là được”, Việt Hương chia sẻ.