Trước khi thông báo tin vui hỉ sự, Thanh Hà và Phương Uyên từng khiến khán giả phát ghen với loạt khoảnh khắc tình bể tình như này đây

Được biết, theo một số nguồn tin từ báo Dân Việt, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 tại Santa Ana thuộc bang Caliufornia, Mỹ. Hình ảnh về thiệp cưới online được chia sẻ rộng rãi khiến người hâm mộ vô cùng háo hức, mong chờ ngày về chung một nhà của hai nữ nghệ sĩ.

Trong thời gian vừa qua, thông tin cặp đôi ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên quyết định tổ chức đám cưới đang khiến dư luận không khỏi xôn xao, vui mừng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ sau rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả cuối cùng chuyện tình của cả 2 đã có thể có một kết thúc đầy viên mãn.

Trước khi thông tin vui này được lan truyền rộng rãi, cả Thanh Hà và Phương Uyên đã khiến cho dẫn tình nhiều lần phải phát ghen trước loạt khoảnh khắc tình bể tình của cả 2. Tiêu biểu như chuyến về thăm Việt Nam hồi tháng 4 mới đây của cặp đôi, Thanh Hà và Phương Uyên đã cùng nhau du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng.

2 người đã liên tục đăng tải những hình ảnh tay trong tay cùng nhau, Thanh Hà và Phương Uyên còn cùng nhau hợp tác cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chung mang tên Có nhau có cả thế giới với những hình ảnh đầy chất tình cảm, tâm tư của cặp đối trong bài nhạc.

Cặp đôi tại đêm nhạc Có nhau có cả thế giới - Ảnh: báo vnExpress

Chưa dừng lại, họ còn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình cho đối phương bất chấp đang ở trên sân khấu. Cụ thể, trong đêm nhạc giới thiệu album cùng tên Có nhau có cả thế giới, Phương Quyên cho biết: "Thanh Hà hát rất hay. Có một điều kỳ lạ là ít có ca sĩ nào khi hát lên lại chạm đến trái tim tôi như vậy. Chỉ có Hà làm được điều đó. Tôi nghĩ có một tri kỷ xuất hiện đúng thời điểm, hát cho tôi nghe là một điều rất lời".

Sau tất cả, chính sự đồng điệu trong âm nhạc đã khiến cả hai bắt được tần số của nhau, qua đó có được sự thấu hiểu và nắm bắt được suy nghĩ của đối phương để có được câu chuyện tình cảm tuyệt vời như ở thời điểm hiện tại. Hiện thông tin về việc Thanh Hà - Phương Uyên chính thức "về chung một nhà" vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng.