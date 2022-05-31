Hậu công khai tình yêu mới Thanh Hà đã 'vội vã' diện váy cưới, nhan sắc như thế nào mà khiến netizen phấn khích: 'Cho em xin bí kíp trẻ mãi đi chị'

Vừa có tình yêu mới, Thanh Hà đã xuất hiện với trang phục váy cưới khiến dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao.
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Hiện nay, cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm từ ngoài đời lên tới sân khấu. Trước đó cặp đôi còn khiến dân tình một phen đứng ngồi không yên khi nữ ca sĩ Thanh Hà thơm má Phương Uyên ngay giữa nơi đông người. Ngoài ra trên trang Facebook cá nhân, hai con người này vẫn luôn thể hiện những hành động tình cảm thân mật dành cho nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây nhất, Thanh Hà lại tiếp tục khiến netizen xôn xao khi bất ngờ diện váy cưới. Được biết giọng ca ''Sợ Yêu'' bất ngờ diện váy cưới ôm sát cơ thể trông khá cầu kỳ tại một show diễn thời trang cách đây chưa lâu.
Đáng chú ý ở tuổi 53 nữ nghệ sĩ vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp ngày nào, thậm chí một sô cư dân mạng còn bày tỏ sự mến mộ trước vẻ đẹp của cô nàng và mong muốn cô chỉ cách để giữ được nét trẻ trung như ở thời điểm hiện tại.
Hiện tại sau những vấp ngã trong chuyện tình cảm, Thanh Hà đã bắt đầu tìm lại được sự tự tin trong cuộc sống với tình yêu mới bên cạnh. Người hâm mộ cũng hy vọng lần này, nữ ca sĩ sẽ có được hạnh phúc mà bản thân luôn mong đợi bấy lâu nay bởi sau tất cả cô hoàn toàn xứng đáng với điều đó.