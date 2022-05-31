Hậu công khai tình yêu mới Thanh Hà đã 'vội vã' diện váy cưới, nhan sắc như thế nào mà khiến netizen phấn khích: 'Cho em xin bí kíp trẻ mãi đi chị'

Hiện nay, cặp đôi Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm từ ngoài đời lên tới sân khấu. Trước đó cặp đôi còn khiến dân tình một phen đứng ngồi không yên khi nữ ca sĩ Thanh Hà thơm má Phương Uyên ngay giữa nơi đông người. Ngoài ra trên trang Facebook cá nhân, hai con người này vẫn luôn thể hiện những hành động tình cảm thân mật dành cho nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cả 2 còn không ngần ngại nói lời anh với em ngọt ngào trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây nhất, Thanh Hà lại tiếp tục khiến netizen xôn xao khi bất ngờ diện váy cưới. Được biết giọng ca ''Sợ Yêu'' bất ngờ diện váy cưới ôm sát cơ thể trông khá cầu kỳ tại một show diễn thời trang cách đây chưa lâu.