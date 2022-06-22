Vừa mới 'tay ấp má kề' lãng mạn với nhau, Phương Uyên - Thanh Hà tiếp tục có màn thả thính 'ngọt xớt' trên MXH khiến netizen đứng ngồi không yên

Hậu trường 22/06/2022 20:23

Bài đăng mới đây của nhạc sỹ Phương Uyên khiến netizen cực kỳ thích thú với màn ''thả thính'' đáng yêu của cặp đôi.

Nhắc đến những cặp đôi được dân mạng "đẩy thuyền" nhiều nhất trong thời gian vừa qua không thể không nhắc đến ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên. Dù không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, song cả hai vẫn để lộ loạt "hint hẹn hò'' rõ mười mươi bên nhau mặn nồng khiến netizen không khỏi ghen tị. 

Vừa mới 'tay ấp má kề' lãng mạn với nhau, Phương Uyên - Thanh Hà tiếp tục có màn thả thính 'ngọt xớt' trên MXH khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Phương Uyên và Thanh Hà liên tục có những hình ảnh thân mật với nhau - Ảnh: Internet

Sau khi ra mắt sản phẩm mới cùng hợp tác cách đây chưa lâu, cặp đôi đã chọn mình một kỳ nghỉ nhằm giải stress và lấy lại năng lượng cho những dự định sắp tới. Tại đây, cả 2 đã liên tục ''rắc thính'' cho người xem bằng những tấm ảnh kỷ niệm hết sức thân mất với nhau, đáng chú ý nhất hẳn phải là bức hình Phương Uyên và Thanh Hà tay trong tay, má kề má tươi cười hạnh phúc bên bờ biển. 

Vừa mới 'tay ấp má kề' lãng mạn với nhau, Phương Uyên - Thanh Hà tiếp tục có màn thả thính 'ngọt xớt' trên MXH khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Bức ảnh cả hai thân mật bên bờ biển khiến netizen phấn khích - Ảnh: chụp màn hình

Chứng kiến 2 người hạnh phúc như thế này, một số bộ phận netizen không khỏi phần ghen tị về những gì mà cặp đôi đang có ở thời điểm hiện tại.

Mới đây nhất khi mà khán giả còn chưa kịp ''ăn no thính'' của cả 2 thì nhạc sĩ Phương Uyên - nữ ca sĩ Thanh Hà lại tiếp tục chương trình ''thả thính'' và lần này là ở trên MXH. Cụ thể, Phương Uyên nhận xét rằng Thanh Hà hát rất ư là vô đối, chính vi lẽ đó Phương Uyên không thể đánh giá được mà phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả.

Vừa mới 'tay ấp má kề' lãng mạn với nhau, Phương Uyên - Thanh Hà tiếp tục có màn thả thính 'ngọt xớt' trên MXH khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của nữ nhạc sỹ - Ảnh: chụp màn hình

Nguyên văn bài đăng của Phương Uyên: "Đứng trên phương diện là một ca sĩ, tôi thấy cô Thanh Hà hát rất ư là hay vô đối. Đứng trên phương diện là một người chơi guitar, tôi thấy anh Dũng Trần chơi bài này rất ư là tuyệt với ông mặt trời!

Ai mà đánh guitar chắc chắn sẽ phải cover bài này. Đứng trên phương diện là nhạc sĩ thì tôi thấy bài này rất rất rất ư là… khó nói, khó đánh giá. Tốt nhất là mọi người đánh giá dùm. Sẵn tìm dùm tui trong hình luôn".

Trước lời nhận xét có phần ''nửa khen, nửa chê'' của ''người tình tin đồn'', nữ ca sĩ Thanh Hà đã nhanh chóng đáp trả khiến netizen chỉ còn biết phì cười trước độ đáng yêu của cặp đôi này:  "Em 'oánh giá' là nhạc sĩ rất cu te, bài của nhạc sĩ thì cứ để em hát".

Vừa mới 'tay ấp má kề' lãng mạn với nhau, Phương Uyên - Thanh Hà tiếp tục có màn thả thính 'ngọt xớt' trên MXH khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng không quên dành tặng lời khen cho ''người tình tin đồn'' của mình - Ảnh: chụp màn hình

Dù chỉ là bài đăng hài hước bình thường, tuy nhiên dân tình đã ngửi được "mùi cẩu lương" trong từng câu chữ. Chính vì lẽ đó bên dưới bài viết, dân mạng cũng đã để lại những bình luận hài hước, liên tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi. 

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