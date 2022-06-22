Viết tâm thư đầy tâm trạng gửi đến người bố quá cố, Bảo Thanh khiến netizen xúc động không nói lên lời: 'Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở'

Hậu trường 22/06/2022 10:33

Bức thư của nữ diễn viên Bảo Thanh gửi đến người bố quá cố của mình, không khỏi khiến người hâm mộ bồi hồi và xúc động trước tình cảm mà cô dành cho người thân của mình.

Vốn là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng thuộc ''vũ trụ điện ảnh VTV'' và luôn là cái tên quen thuộc được khán giả biết mặt thông qua một số tác phẩm nổi tiếng như ''Về Nhà Đi Con'', ''Người Chồng Điên'',...Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được những điều này Bảo Thanh đã trải qua những ngày tháng nỗ lực không biết mệt mỏi để đạt được và người có tầm ảnh hưởng nhất dẫn đến quyết định gia nhập làng giải trí của người đẹp không ai khác ngoài bố của mình. 

Viết tâm thư đầy tâm trạng gửi đến người bố quá cố, Bảo Thanh khiến netizen xúc động không nói lên lời: 'Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Bảo Thanh - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh đăng tải bài viết đầy tâm trạng gửi tới người bố quá cố. Nữ diễn viên nghẹn ngào viết: "Gửi Bố của con. Vậy là bố con mình đã xa nhau 11 năm rồi đấy bố, nhanh quá bố ơi. Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở - một hành trình dài nhưng không hề cô đơn. Vậy mà đã có lúc, chính con cũng là người bước chân dang dở - con rời xa nó những 5 năm bố ạ.

Viết tâm thư đầy tâm trạng gửi đến người bố quá cố, Bảo Thanh khiến netizen xúc động không nói lên lời: 'Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở' - Ảnh 2
Bài đăng của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

5 năm, một quãng thời gian không tưởng khi con phải rời xa ánh đèn sân khấu. Con đã lựa chọn gia đình trong những tháng ngày khó khăn nhất của tuổi trẻ. Cũng giống mẹ ngày xưa - từ bỏ niềm đam mê của mình để ở nhà nuôi con đấy thôi, phải không bố.

Chẳng thể kể hết được những thăng trầm của tuổi trẻ đúng không bố. Con chỉ biết rằng, con không hề nuối tiếc tuổi thanh xuân của mình khi đã lựa chọn gia đình. Bởi lẽ ngày hôm nay, con vẫn đứng ở đây, mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhờ có Bin và Nu, có gia đình nhỏ bên cạnh. Mọi thứ vẫn mới mẻ và đầy nhiệt huyết như ngày hôm qua bố ạ. Mình cùng đi tiếp con đường trải đầy hoa hồng có gai này nhé bố ơi. Con thương bố. Con nhớ bố nhiều".

Viết tâm thư đầy tâm trạng gửi đến người bố quá cố, Bảo Thanh khiến netizen xúc động không nói lên lời: 'Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở' - Ảnh 3
Người hâm mộ gửi lời động viên đến nữ diễn viên - Ảnh: chụp màn hình

Phía dưới bài đăng của nữ diễn viên ''Về Nhà Đi Con'', không ít người đã gửi đến cô nàng những lời động viên, lời chúc tốt đẹp nhất như là một lời động viên tinh thần dành cho Bảo Thanh trong nỗi nhớ bố da diết của mình. Chứng kiến hình ảnh đó, một số bộ phận netizen không khỏi phần cảm thấy xúc động trước thứ tình cảm to lớn mà người đẹp dành cho người cha quá cố. 

Viết tâm thư đầy tâm trạng gửi đến người bố quá cố, Bảo Thanh khiến netizen xúc động không nói lên lời: 'Con vẫn đang đi tiếp con đường mà bố còn dang dở' - Ảnh 4
Bố Bảo Thanh bên cạnh cô hồi còn trẻ - Ảnh: Internet

Sau tất cả, mặc dù bố không còn nữa nhưng mọi kí ức của cô và bố vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nữ diễn viên.

 

 

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